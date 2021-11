Prípravy na Miss World: Prekvapivé rozhodnutie riaditeľa... Ide tam Miss Slovensko z minulého roka!

Niekoľko modelov, ktoré si Leona vezie na súťaž Miss World, predstavila pred pár dňami v priestoroch prestížneho salónu svadobných a spoločenských šiat. Boli medzi nimi napríklad šaty od riaditeľa súťaže Michaela Kováčika či model od Jany Jurčenko.

„Síce som na svetovú súťaž čakala kvôli pandémii rok, ale v podstate to bola aj veľká výhoda, pretože som mala na veci viac času a vedela sa lepšie pripraviť. Či už to bola talentová disciplína alebo benefičný projekt Beauty with a Purpose, ktorý sa venuje energetickej efektívnosti a verím, že bude veľmi úspešný,“ hovorí Miss Slovensko 2020, ktorá do Portorika odchádza 21.novembra 2021.

Jedným z najdôležitejších kostýmov na svetových súťažiach je ľudový kroj, v ktorom majú naše reprezentantky vždy veľký úspech. Tento rok bude slovenská víťazka reprezentovať domovinu v kroji z obce Očová, ktorý jej na svetovú súťaž zapožičal Slovenský ľudovo umelecký kolektív. Práve v SĽUKu ju pripravujú aj na predstavenie slovenské národného tanca.

„Slovenský kroj mám vďaka Miss World na sebe po prvýkrát. Bohužiaľ sa mi nikdy nenaskytla táto príležitosť. Je krásny a úplne chápem, že vždy zaujme,“ dodala Novoberdaliu počas fittingu v Bratislave. Riaditeľ súťaže Miss Slovensko svojej víťazke pred Miss World verí.

Miss Slovensko 2020 Leona Novoberdaliu s riaditeľom súťaže Michaelom Kováčikom.

„Aj po vyše roku som z nej nadšený. Jej životná energia je skvelá a naplnila všetky naše očakávania. Som naozaj šťastný, že sa jej táto cesta napokon podarí a za mňa je naozaj jedinečnou víťazkou, ktorá nás bude na svetovej súťaži skvelo reprezentovať,“ uviedol riaditeľ súťaže Miss Slovensko Michael Kováčik. Finále Miss World 2021 sa uskutoční 16.decembra v Portoriku a podobne ako v predchádzajúcich rokoch by sa malo dať sledovať v mnohých krajinách aj na internete.

