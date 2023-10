Po internete koluje NAHÁ fotka markizáčok: Je to v pi*i!

Natália Lopašovská a Dominika Šimová (Zdroj: Instagram D.S.)

Bývalá farmárka Natália Lopašovská a účastníčka šou Survivor Dominika Šimová sú už nejakú dobu najlepšími kamarátkami. Na sociálnych sieťach tvoria spoločný obsah, ktorý si získal mnoho fanúšikov. Avšak teraz im cestu skrížila nahá fotografia, ktorá koluje po celom internete!

„Narazil som na Twitteri na nejaký účet, čo mal pridanú tvoju nahú fotku s tou kamoškou. Keď som k tomu napísal, či o tom vieš, tak si ma asi zablokovali, pretože to už nemôžem nájsť. Vieš o tom? Alebo o niekom, kto tú fotku mohol mať a pustil to na net?” našla si Dominika v pošte správu od svojho priaznivca.

(Zdroj: Instagram D.S.)

A keď to uvidela, skoro odpadla! „Akože je to v pi... Moje nahé fotky na nete fakt neuvidíte, ale teda fejky po novom áno,” vyjadrila sa s tým, že tá fotografia je urobená pomocou umelej inteligencie.

„Zostala som z toho ale taká, že ty kokos. Proste mne to poslal môj sledovateľ s tým, že to našiel na Twitteri a myslel si, že ja som niekomu poslala našu nahú fotku a niekto to pustil von. Proste to, že v dnešnej dobe už nemôžeš veriť ani tomu, čo vidíš. Je jedna vec, keď si ľudia sami sebe dajú fotku do nejakej AI appky, napríklad ako teraz fičia 90. roky. A je druhá vec, keď si niekto screenshotne reelsko, vyzlečie ma a pridá si to niekde bez môjho povolenia,” zhodnotila šokovaná.

(Zdroj: Instagram D.S.)