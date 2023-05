Farmárska REKORDÉRKA zmenená na NESPOZNANIE: PREBOHA, veď je z nej úplná UMELINA!

BRATISLAVA - Bývalá farmárka Lenka Horníkova (25) sa objavila v desiatej sérii drsnej reality šou. Do pamäti ľudí sa mladá mamička zapísala hlavne svojím rekordom. Na statku vydržala totiž historicky najkratšie zo všetkých súťažiacich. V jednom momente totiž zo šou utiekla, čím si poriadne zavarila! Ale čo je s farmárskou rekordérkou teraz? Fúha, to je ale zmena!

Rodáčka z Trnavy Lenka Horníková sa chcela do povedomia širšej verejnosti dostať vďaka markizáckej šou Farma. A celkom jej to aj vyšlo. Do pamäti divákov sa však nezapísala vďaka dlhému zotrvaniu na statku, ale práve naopak. Hneď v prvom týždni si vyrobila škandál, ktorý nemal obdoby!

Meno v tom čase 20-ročnej krásky svietilo medzi súťažiacimi desiatej série. Tá bola úplne iná ako ostatné. Na poste moderátorky sa po prvýkrát objavila Evelyn, ktorá po dlhých rokoch nahradila farmársku stálicu Kvetku Horváthovú. A to nebolo všetko! Televízia Markíza neposlala na statok len bežných ľudí, ale šancu vyhrať 75-tisíc eur dostali aj naše slovenské celebrity.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV MARKÍZA

A tak Farma niesla podtitul Bohatí vs. chudobní. V roku 2018 sa na Farme zviditeľnili napríklad model Michal Gajdošech či influencerka Karin Dvořáková, zatiaľ čo na farmársku rekordérku sa napokon úplne zabudlo. Tmavovláska sa radila ku skupine chudobných a hneď v úvode bola zvolená do duelu. Ten sa však nakoniec neuskutočnil, keďže to Lenka v duelantskej chatke nezvládla a doslova z nej utiekla domov za svojou rodinou a maličkým synčekom. Mimo domova tak vydržala necelý týždeň.

Lenka bola v čase šou naozaj pekné dievča. Ale čo to so sebou, preboha, porobila?! Prirodzenú krásu vymenila za umelosť. Vyzerá to tak, že bývalá farmárka podľahla trendu úprav. Či ide o tie estetické alebo svoje fotky vylepšuje pomocou rôznych aplikácií, je však otázne. Každopádne, na fotografiách vyzerá ako úplná umelina! Veď pozrite sami...

Galéria fotiek (6) Zdroj: Facebook L.H.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Facebook L.H.