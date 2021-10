Český spevák sa pochválil svojou sexi ženou: Ups! Táto FOTO mala zostať IBA v mobile

PRAHA - Hotová Bond girl! Úspešná kariéra nie je to jediné, čím sa spevák Richard Krajčo (44) môže pochváliť. Frontman kapely Kryštof má po svojom boku fešnú manželku Karin, s ktorou si aktuálne užívajú chvíle oddychu. Fotky z dovolenky zverejňuje dvojica na svojom spoločnom instagramovom profile. Nuž, a ocitla sa tam aj fotka, ktorú pôvodne verejnosť nemala vidieť.

Richard Krajčo a Karin Babinská si povedali svoje áno v lete 2017. Hudobník a spevák spoznal blogerku a režisérku počas nakrúcania filmu Křídla Vánoc. Pre neho išlo o tretiu svadbu, blondínka bola už tiež raz vydatá.

Richard Krajčo s manželkou Karin. Spevák má z predchádzajúceho manželstva syna a dcéru, režisérka má dcéru s bývalým partnerom. Zdroj: profimedia.sk

Manželia si aktuálne užívajú chvíle oddychu. Richard sa netají tým, že do svojej ženy stále rovnako zamilovaný a dokonca sa mu páči ešte viac. „Vôbec nechápem, prečo nikdy nechcela nosiť šaty a fotiť sa v plavkách. Sľúbil som jej, že ju fotím len pre seba, takže keď sa to dozvie, bude prskať. Ale nemohol som to vydržať,” napísal k fotke svojej sexi ženy Krajčo, ktorému sa vôbec nečudujeme, že sa chcel svojou kráskou pochváliť.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}