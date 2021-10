Farmárov DORAZIL list na rozlúčku: Veľký plač… OBMEDZENÁ KRAVA!

BRATISLAVA - V sobotu večer sa diváci dočkali mimoriadne dramatického farmárskeho duelu. Zo súboja dvoch žien - Mirky a Evy, vyšla víťazne tá druhá menovaná. Sympatická mamička tak musela brány statku definitívne opustiť. No a ako to už býva, jej poslednou úlohou bolo napísať list na rozlúčku.

List väčšinu farmárov naozaj potešil a niekoľkokrát zaznelo dokonca aj to, že bol najkrajší zo všetkých, ktoré doteraz dostali. Našla sa však aj jedna osoba, ktorej sa vôbec nepáčil. Mirka sa totiž vyjadrila aj na adresu Luny, no kým odkazy ostatných zahriali pri srdci, slová venované extravagantnej farmárke neboli práve pozitívne.

Lunu celá táto situácia absolútne šokovala. Teda, aspoň sa tak tvárila. Mirkin odkaz začala riešiť rovno pri stole pred Evelyn, spustila plač a potom túto situáciu rozoberala ešte počas celého zvyšku dňa, akoby ju vypadnutá súťažiaca obvinila z vážneho trestného činu. Niektorí s Mirkou súhlasili, iní sa zase priklonili na stranu Luny, ktorá sa niekoľkokrát rozplakala.

A pri jednej takejto scénke nechýbali ani poriadne drsné vyjadrenia. Keď sa plačúca Luna objímala s Dávidom, ktorý Mirku ešte pred vypadnutím podporoval, zrazu zahral na inú strunku. „Ona je úplne asi obmedzená. Ona nechápe veci podľa mňa. Podľa mňa je krava,” vyjadril sa Dávid. „To je krava totálna, ty kokos,” plakala ďalej Luna.

Dávidovo správanie a prevracanie kabátov neuniklo ani ďalším farmárom, ktorí si takéto jeho kulehy všímali už skôr. Naposledy len pred pár dňami, keď prišli noví farmári. A to, že sa k liatu takto vyjadroval, sa nepáčilo ani duelovej víťazke Eve, ktorá Mirku " poslala domov".

„Nepáčilo sa mi, ako sa k tomu postavil Dávid. Pritom včera ešte Mirku ospevoval, Je to také, že akonáhle tu nie je, tak pridám sa k druhému a idem kydať na Mirku. On nemá právo toto riešiť, lebo nevidí Mirke do hlavy a nemá potuchy, prečo to Mirka napísala,” povedala otvorene. Nuž, ktovie ako sa Dávid pozrie Mirke do očí, keď sa uvidia vonku, pretože stretnutiu sa určite nevyhnú...

