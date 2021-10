Totálna DRZOSŤ: Cudzia ženská zaútočila na Orviskej SYNA... Je TUČNÝ!

BRATISLAVA - Drzosť niektorých ľudí nemá hraníc a to, čo si poniektorí začali dovoľovať na sociálnych sieťach, je čoraz horšie. Za bariérou virtuálneho múru sa neštítia urážať ľudí, starať sa do ich životov a z úst vypúšťať nechutnosti, ktoré by si nikto z nich nedovolil v realite povedať človeku priamo do očí. Terčom absolútne sprostých poznámok sa najnovšie stal aj maličký syn jojkárky Alexandry Orviskej a hokejistu Jaroslava Janusa.

Nielen prominentné mamičky vedia, aké na nervy lezúce je dostávať nevyžiadané rady od iných matiek, ktoré sa správajú, akoby zjedli všetku múdrosť sveta a vlastnili patent na dokonalé rodičovstvo. Premotivované ženy vedia rozbúriť kritickú diskusiu aj ohľadom farby detských cumlíkov, nehovoriac o tom, že majú potrebu vyjadriť svoj názor na všetko, čo sa im osobne nezdá. Akoby to niekoho zaujímalo.

Video uverejnené používateľom Alexandra Orviska TV JOJ (@alexandraorviska), Mar 1, 2016 o 5:45 PST

Absolútnou drzosťou však je, keď niekto zaútočí na výzor a váhu niekoľkomesačného bábätka. A presne to si dovolila istá cudzia "dáma" na adresu Orviskej synčeka Jonatána. Moderátorka zazdieľala jeho rozkošný záber a dotyčná sa pustila do kritiky na margo toho, že ho Alexandra vraj priveľa kŕmi. Nie že by o tom vôbec niečo mohla vedieť, keďže s nimi nežije.

Zdroj: Instagram A.O.

„Juuuuj, Bože... Prečo ho tak kŕmiš... Strašne je tlstučký... Strašne moc... To už ani zdravé neni... A ani pekné,” vyliala si srdce Saši do správy. A čo na to moderátorka? Hoci by pani nejedna žena poriadne upratala a s jej urážkami ju poslala tam, kam patrí, zostala nad vecou a venovala odkaz synovi.

Malý princ vraj zostane bez mlieka. „No ty kokso! Jonatán, už mlieko nedostaneš! Teta povedala, že stačilo. Tak si to zapíš za uši,” vysmiala sa z nevyžiadanej a naozaj hlúpej poznámky. A čo vy, ako by ste zareagovali, ak by vám niekto napísal niečo podobné?

