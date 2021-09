Vyjadrenie hovorkyne: Plačková a Strausz sú na slobode... Sudcovi chýbali dôkazy!

PEZINOK - Od pondelka je témou číslo jeden zadržanie Zuzany Strausz Plačkovej a Reného Strausza. Dvojica, spolu s ďalšími ôsmimi ľuďmi, bola obvinená z drogovej trestnej činnosti a účasti v zločineckej skupine. Prokurátor žiadal ich väzobné stíhanie. No za mreže napokon putovali len šiesti z nich. Plačková a Strausz sú na slobode. Sudca neverí, že sú vinní!

PRÁVE TERAZ! Zuzana Plačková a René Strausz do väzby nejdú: PUSTILI ICH!

Zuzanu Strausz Plačkovú a Reného Strausza prepustili zo zadržania na slobodu. Sudca skonštatoval, že neexistujú dôkazy, ktoré by preukazovali dôvodné podozrenie, že sa títo obvinení dopustili skutku, za ktorý boli obvinení. Celé vyjadrenie hovorkyne Špecializovaného trestného súdu v Pezinku:

„Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu rozhodol o vzatí do väzby 6 - tich osôb (T.G.,P.Š, P.D., M.Š.,D.L.,I.P.), ktoré sú obvinené zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ako aj z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Dôvodom väzby u obvinených je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba.

Naproti tomu sudca pre prípravné konanie 4 obvinených (L.M., M.C., R.S.,Z.S.P.) do väzby nevzal a prepustil ich zo zadržania na slobodu. Dôvodom bolo konštatovanie sudcu pre prípravné konanie o neexistencii dôkazov, ktoré by preukazovali dôvodné podozrenie, že sa títo obvinení dopustili skutku, za ktorý im bolo vznesené obvinenie. Preto v ich prípade ďalej ani neskúmal naplnenie existencie dôvodov, či už útekovej, kolúznej, prípadne preventívnej väzby.

Súčasne nebolo vyhovené návrhu prokurátora na ustálenie existencie dôvodov kolúznej väzby v prípade 6 osôb. Tieto boli vzaté do preventívnej väzby najmä s prihliadnutím na podozrenie na dlhšiu dobu páchania trestnej činnosti z ich strany. Rozhodnutie súdu je voči 2 osobám prepusteným zo zadržania právoplatné, prokurátor podal sťažnosť voči nevzatiu do väzby 2 osôb, zvyšných 6 obvinených podalo sťažnosť proti vzatiu do väzby. O sťažnostiach bude rozhodovať Najvyšší súd SR 7.októbra 2021,“ vyjadrila sa pre Topky.sk Katarína Kudjaková