Miss Slovensko 2002 s manželom v spoločnosti: S TÝMTO mužom je už 17 rokov!

Eva Verešová vyhrala v roku 2002 Miss Slovensko.

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Eva Verešová sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2002, keď zažiarila na súťaži krásy Miss Slovensko. A to natoľko, že si z večera odniesla korunku najkrajšej ženy. No už dva roky po misske sa ryšavka rozhodla pre pokojný rodinný život. Svoje áno povedala Dušanovi Novotovi, s ktorým v týchto dňoch prišla do spoločnosti. Pozrite, tomuto mužovi je verná už 17 rokov!