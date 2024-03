Miss Slovensko prehovorila o PRAKTIKÁCH v súťaži: Niektorým dievčatám zakazovali jesť!

Eva Verešová (Zdroj: Ján Zemiar)

Eva Verešová je naozaj pôvabná žena. Niet divu, že v roku 2002 získala titul kráľovnej krásy. Odvtedy ubehlo dlhých 22 rokov, no a Eva pre Topky.sk prezradila naozaj zarážajúcu vec. Organizátori vtedajšej súťaže zakazovali dievčatám jesť!

„Je pravda, že my keď sme boli na sústredení pred misskou, tak sa tam stalo také, že zakazovali... niektorým dievčatám zobrali vidličku od dezertu - teda, že tebe by stačilo. Aby to na tej kamere dobre vyzeralo, predsalen ten týždeň pred súťažou si ich strážili,“ šokovala svojimi slovami.

„Ja som do tejto skupinky dievčat nepatrila, nemala som problém ani s tou stravou alebo čokoľvek zjesť,“ zverila sa nám s tým, že miluje zdravú stravu. Eva aj po rokoch vyzerá úžasne, to čo pre svoj vzhľad a telo robí, si môžete vypočuť v rozhovore nižšie.

Miss Slovensko prehovorila o PRAKTIKÁCH v súťaži: Zakazovali nám jesť! (Zdroj: Ján Zemiar)