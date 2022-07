Sexi PROVOKÁCIA známych Sloveniek: Jedna s VÝSTRIHOM po pupok, druhá s rozparkom AŽ PO…!

V známom cocktail bare v centre Bratislavy sa v stredu večer zišlo veľké množstvo známych tvárí. Podnik totiž predstavoval svoje nové menu miešaných nápojov. A v horúcom letnom počasí, ktoré počas dňa v našom hlavnom meste panovalo, sa pozvaní hostia poriadne vyhrali s outfitmi. Riadili sa heslom - menej je viac.

Poriadne sexi kúsok vyvetrala Miss Slovensko 2007 Veronika Vágnerová. Nebezpečne minišaty s výstrihom po pupok z nej spravili neprehliadnuteľný objekt večera. No a dlhými jemne zvlnenými vlasmi a výrazne červenými perami svoj look zmyselnej ženy už iba podčiarkla.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Vlado Anjel

Za zmienku určite stojí aj youtuberka Martina Moma Horňáková, ktorá do spoločnosti zavítala po boku svojho priateľa Lukáša. No zatiaľ čo on stavil na ležérny look s čiernymi kraťasmi, plátenkami a jednoduchým tričkom s potlačou, ona sa obliekla ako sexi kosť.

Na sebe mala jednoduché svetlozelené saténové šaty, ktoré však mali jeden zaujímavý detail. Rozparok totiž siahal nebezpečne vysoko - až do úrovne bedier. Stačil tak jediný neuvážený pohyb a plavovláska mohla počas večera ukázať viac, ako chcela.