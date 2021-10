HRČKA v prsníku slovenskej speváčky: Mladá kráska BIJE NA POPLACH!

Rakovina prsníka je najčastejší zhubný nádor u žien. Podľa štatistík 300 žien ročne na túto diagnózu na Slovensku umiera. Aj preto je nutné hovoriť o prevencii a zdôrazňovať, že sa týka nielen starších ročníkov, ale aj mladých dievčat.

FOTO: Aless Capparelli sa o svoju skúsenosť podelila s divákmi Telerána.

Svoje by o tom vedela hovoriť i mladá raperka Aless Capparelli. Tá si hrčku nahmatala, keď mala 19 rokov. „Nebola som úplne oboznámená s tým, že by som mala na takéto vyšetrenia chodiť. Naozaj je potrebné už od nejakých 17 rokov to kontrolovať,” povedala v piatkovom Teleráne sympatická blondínka. „Som tu, aby sa tie mladé baby nebáli a išli na vyšetrenie skôr,” dodala.

Umelkyňa v minulosti otvorene hovorila nielen o strachu z rakoviny, ale napríklad tiež o šikane. Podľa vlastných slov pociťuje akúsi zodpovednosť. „Myslím si, že ako taký hudobný vzor by som mala túto osvetu posúvať ďalej. A beriem to ako nejaký dar, ak nejakú babu v mojom veku zachránime,” uzavrela.

FOTO: Aless Capparelli neschádza úsmev z tváre. V minulosti však zažila neľahké chvíle. Napríklad šikanu, či strach o život, keď si v prsníku nahmatala hrčku.