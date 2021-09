Zuzana Plačková a René Strausz sú VOĽNÍ: PRVÉ SLOVÁ na slobode!

„Sudca pre prípravné konanie 4 obvinených (L.M., M.C., R.S.,Z.S.P.) do väzby nevzal a prepustil ich zo zadržania na slobodu. Dôvodom bolo konštatovanie sudcu pre prípravné konanie o neexistencii dôkazov, ktoré by preukazovali dôvodné podozrenie, že sa títo obvinení dopustili skutku, za ktorý im bolo vznesené obvinenie. Preto v ich prípade ďalej ani neskúmal naplnenie existencie dôvodov, či už útekovej, kolúznej, prípadne preventívnej väzby," vyjadrila sa hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.

Z desiatich obvinených zobral sudca do väzby šiestich ľudí. Štyria budú stíhaní na slobode. Sudca pri nich konštatoval nedôvodnosť obvinenia. Medzi nimi sú aj Zuzana Plačková a René Strausz. Prepustení manželia odišli v spoločnom aute, kde si venovali bozk. Ešte predtým sa však influencerka k celej veci vyjadrila pred kamerami prítomných médií.

Zdroj: Ján Zemiar

Jej prvé slová však nesmerovali k obhajobe seba samej. Týkali sa ochrany jej rodiny. „V prvom rade by som chcela povedať, aby novinári viac nešikanovali moju rodinu. Neprajem si, aby ju navštevovali. Toto je moja záležitosť, toto sa vôbec netýka mojej rodiny. A za ďalšie, ctime prezumpciu neviny. Je to jeden veľký omyl a my nie sme odkázaní na to, aby sme vykonávali nejakú takúto podobnú činnosť," vyhlásila.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

Ďalšie vyjadrenie zatiaľ neposkytla s odvolaním na odporúčania jej advokáta Martina Pohoveja. Novinárov odkázala práve na neho. „Ja sa potom vyjadrím na na mojom Instagrame," zopakovala svoje slová z pondelka a následne s Reném nastúpili do auta, ktoré ich odviezlo sa vytúženou slobodou, pričom obaja budú aj naďalej stíhaní.

Celý záznam z prvých krokov na slobode si môžete pozrieť vyššie!