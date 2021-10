Zuzane Plačkovej VYBUCHOL INSTAGRAM: Od zadržania jej pribudlo... Toľko fanúšikov väčšina nenahrabe za celé roky!

BRATISLAVA - Vo štvrtok popoludní si Zuzana Plačková a René Strausz aspoň na chvíľu vydýchli. Po tom, čo ich pondelok spolu s ďalšími ľuďmi zadržala NAKA pri akcii s krycím názvom Chikara, strávili štyri dni v cele predbežného zadržania, kým si vypočuli prvý ortieľ. Súd rozhodol, že manželia zostávajú stíhaní na slobode, keďže sudca nepokladal dôkazy dostatočné na to, aby skončili vo väzbe.

Zuzana sa k celej veci vyjadrila ešte v pondelok. Prvé slová influencerky však nezneli nijako obranne. Uviedla iba to, že sa k celej veci vyjadrí na svojom Instagrame. „Ja sa vyjadrím na Instagrame. Majte pekný deň, potom sa vyjadrím na Instagrame mojom - Queen Plačková," odkázala všetkým pred prítomnými kamerami.

A v tom momente jej sledovatelia na Instagrame začali závratne stúpať. V momente, kedy kráľovnú slovenského Instagramu zadržali, mala na konte 756-tisíc sledovateľov. No číslo sa až do momentu, kedy ju prepustili, vyšplhalo na 786-tisíc. Za tri dni jej profil teda začalo sledovať o 30-tisíc ľudí viac.

V pondelok Zuzanu sledovalo 756-tisíc ľudí. Zdroj: Intagram Z.P.

No a ďalší veľký boom prišiel v momente, keď s manželom Reném odkráčali na slobodu. Plačková sa vyjadrila, že si neželá, aby médiá do celej tejto kauzy zapájali jej rodinu. Ostatné myšlienky si nechala pre seba - a ako správna influencerka nezabudla pripomenúť, že sa síce vyjadrí obšírnejšie, no až na svojom Instagrame.

A výsledok? V tomto momente na jej profile svieti 812-tisíc followerov. Len za pár hodín od prepustenia si prilepšila o 26-tisíc ďalších sledovateľov. Dovedna za celý ten čas teda na jej konte pribudlo viac ako 56-tisíc ľudí. No a keďže sa zatiaľ k veci vyjadril iba René, sledovanosť na jej profile stále stúpa v očakávaní, kedy konečne niečo k celej veci povie. Nuž, jedno jej nemôže nikto uprieť – marketing má naozaj v malíčku a titul kráľovnej Instagramu je neprischol len tak pre nič za nič...