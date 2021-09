Boris Kollár môže byť PYŠNÝ! FOTO Jeho najstaršia dcéra sa na stretnutie s PÁPEŽOM vymódila... Dokonalá dáma!

Blízke stretnutia sa so Svätým otcom okrem predstaviteľov cirkvi absolvovali aj vedúce osobnosti nášho politického života a ich blízki. Predseda parlamentu Boris Kollár sa preto rozhodol, že možnosť stretnúť sa s pápežom dopraje aj svojim deťom, hoci nevzal úplne všetky - to najmenšie by si to vraj aj tak nijak neužilo.

O deťoch hovoril aj na samotnom stretnutí s pápežom. A to aj o tých, ktoré sú z neúplných rodín. Šéf parlamentu podľa vlastných slov zo stretnutia cítil, že pápež má veľmi rád ľudí a nerozlišuje medzi nimi. Pápeža Františka označil za pokrokového. "Za toto som sa mu poďakoval, toto bolo úžasné, že cirkev posúva dopredu, modernizuje ju a má pokrokové myšlienky," uviedol Kollár.

Pápež František navštívil Slovensko

Na túto výnimočnú príležitosť sa špeciálne pripravovala aj Kollárova najstaršia dcéra Alexandra. Tá má mimoriadne blízko k móde, pričom v budúcnosti by sa jej chcela venovať ako návrhárka. Zatiaľ sa niekoľkokrát objavila na prehliadkových mólach ako modelka, no a príprave outfitu na stretnutie so Svätým otcom sa zjavne venovala naozaj dôkladne, keďže treba dodržať istý protokol.

Muži to majú oveľa jednoduchšie - tým v podstate stačí tmavý oblek. Oveľa väčšie obmedzenia z hľadiska dresscodu majú dámy. Tie na sebe musia mať kostým či šaty, pričom je nutné, aby sukňa siahala pod kolená. Takisto sa treba vyhnúť krikľavým farbám, rovnako aj žltej, bielej a krémovej, za prešľap sa pokladajú aj trblietky. Nemožno zabudnúť ani na vhodnú obuv, je potrebné mať topánky s uzatvorenými špičkami.

Kollárova najstaršia sa tejto výzvy chopila s absolútnou noblesou a vyzerala dokonale - ako pravá elegantná dáma, ktorá svojmu otcovi určite neurobila hanbu. Práve naopak. Predsa parlamentu môže byť pyšný. Aha, ako to Alexandre pristalo!

