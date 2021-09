Vládna koalícia sa otriasa v základoch: Matovič pripustil odchod Sme rodina z koalície a mrzí ho vyhlásenie Kollára

BRATISLAVA - Situácia vo vláde je mimoriadne vážna a jej budúcnosť a pokračovanie neisté. V prípade posledného vyjadrenia Borisa Kollára (Sme rodina), kde hovoril o "čurillovskej mafii" sa už začínajú triasť určité stoličky. Igor Matovič totiž otvorene hovorí, že Kollár by sa mal ospravedlniť za tieto slová a mal by sa rozhodnúť, či chce pokračovať v očistnom procese, inak bude vraj ich "psou povinnosťou" pokračovať bez hnutia Sme rodina. Koalícia teda začína byť veľmi krehká!

Igor Matovič bol hosťom v politickej relácii V politike na TA3. Povedal, že je smutný z vyjadrení Borisa Kollára. Šéf Sme rodina by sa mal za svoje vyjadrenia podľa Matoviča dokonca ospravedlniť. "Teraz sa mi zdá, ako keby zablúdil a stratil ten svoj maják boja proti korupcii,“ povedal Igor Matovič.

"Urobím všetko pre to, aby Sme rodina zostala súčasťou protikorupčnej koalície. Ak by Sme rodina blokovala očistný proces, ak by blokovala možnosť chrániť statočných ľudí v polícii, prokuratúre, súdnictve pri očiste v boji s mafiou a ak by naďalej chcela umožniť mafii, aby vedela na poslednú chvíľu kedykoľvek vytiahnuť nejaký kľúčový záhadný paragraf, ktorým očistia akéhokoľvek zločinca, potom sa mentálne Sme rodina z koalície vzďaľuje. Vtedy si musíme klásť otázku, či dokážeme udržať koalíciu aj bez Sme rodina," povedal Matovič.

Zdroj: Topky/Maarty

Je našou psou povinnosťou sa zomknúť, ak to Sme rodina vzdá, tvrdí líder OĽaNO

Ten však pokračoval ešte v šokujúcejších slovách o tom, že ak sa Sme rodina vzdá "boja proti mafii", bude sa musieť zvyšok koalície zomknúť. Šéf OĽaNO týmto vyjadrením už definitívne ráta s tým, že by si vláda musela poradiť bez hnutia Sme rodina v koalícii. Matovič má zároveň stále dôveru v ministra vnútra Romana Mikulca, o ktorom sa hovorí, že mal zobrať úplatok.

Matovič ešte viackrát zopakoval, že "ho mrzí" vyjadrenie Borisa Kollára o "čurillovskej mafii". Ján Čurilla je podľa neho zodpovedný za boj proti doterajším predstaviteľom slovenského podsvetia.

"Mám právo tam byť, tak, ako každý iný minister," odpovedal Matovič na otázku ohľadom toho, či by chcel byť v pracovnej skupine o obnovu dôveru v políciu a justíciu. Jej vznik avizoval premiér Eduard Heger (OĽaNO). Matovič hovorí, že v nej chce byť aspoň zo začiatku, podobne ako viacerí predstavitelia štátnych inštitúcii. Jedným dychom ale dodáva, že majú aj svoju prácu a nemôžu tam byť 24 hodín denne.

Matovič tiež dodal, že v prípade koalície bez Sme rodina by mohli "buchnúť po stole" a následne odňať SIS tomuto hnutiu. "Môže to tak byť, nech zvolajú koaličnú radu a my to budeme rešpektovať," reagoval stručne na slová Matoviča v RTVS Boris Kollár. Tiež povedal, že mu v boji proti korupcii drží chrbát, ale musia sa dodržiavať zákony.

Vody rozbúril sám Kollár na poslednom brífingu

Hnutie Sme rodina sa nebude zúčastňovať na pracovnej skupine, ktorá má riešiť obnovu dôvery v právny štát. Vyhlásil to na piatkovej tlačovej konferencii líder hnutia a predseda parlamentu Boris Kollár. Podľa svojich slov nebude podporovať vytvorenie tzv. druhej mafie, podozrenia sú podľa neho vážne. Vyzval koalíciu, aby sa vrátila k práci, ktorú sľubovala voličom. Kritizoval, že partneri presúvajú rokovanie o výstavbe štátnych nájomných bytov. O vytvorení pracovnej skupiny informoval vo štvrtok (16. 9.) premiér Eduard Heger (OĽaNO).

VIDEO Vystúpenie Borisa Kollára, kde vyslovil výraz "čurillovská mafia":

"Nebudeme sa zúčastňovať na tejto skupine, nebudeme tam dávať žiadne návrhy. Za takéto niečo nebudeme hlasovať," vyhlásil Kollár. Nové vážne obvinenia v kauzách v polícii podľa neho prekračujú všetky hranice. Odvolával sa na uznesenia i odposluchy. Nechce tiež, aby "jednu mafiu vystriedala druhá". Dodal, že treba bojovať proti tzv. Ficovej mafii, ktorá si podľa neho sprivatizovala spravodlivosť. "Nebudem podporovať, aby na druhej strane vznikla nová mafia, môžem ju pokojne nazvať 'čurillovská', a tá bude robiť to isté, len pod nejakým krásnym heslom a transparentom, ale bude zneužívať zákon," pripomenul. Kollár narážal na zadržaného vyšetrovateľa Jána Čurillu, ktorý vyšetroval kauzu Očistec.