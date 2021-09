POPLACH medzi slovenskými hercami kvôli POZITÍVNEJ kolegyni: Divadlá RUŠIA predstavenia!

„Vážení návštevníci, veľmi nás to mrzí, ale dnešné predstavenie inscenácie Bál musíme z dôvodu náhlej zdravotnej indispozície účinkujúceho zrušiť bez náhrady,” takýmito slovami sa začal príspevok, ktorý na facebookovej stránke Činohra SND zverejnili kompetentní v nedeľu pár hodín pred plánovaným začiatkom predstavenia.

Zdroj: Facebook

Mnoho sklamaných divákov malo pre situáciu pochopenie. Našli sa však aj takí, ktorí si neodpustili kritiku. Do Bratislavy sa totiž vybrali z iných slovenských miest. A to celkom zbytočne... „Chápem, že aj herec je len človek. Ale práve preto by mali existovať alternácie. A tie nie sú, pretože SND nemá peniaze,” znel jeden z komentárov.

Ako sme sa však dozvedeli, za zrušeným predstavením nie je len chýbajúca alternácia. Zdravotné ťažkosti podľa našich informácií sužujú obľúbenú slovenskú herečku, ktorá má vraj koronavírus. A práve preto je v podstate nevyhnutné, aby jej kolegovia, s ktorými prišla do kontaktu, ostali v karanténe.

V súvislosti s tým sme oslovili aj samotnú herečku i divadlo. Doposiaľ sa k týmto informáciám nevyjadrili.

Zdroj: SND

Informácie o zrušenom predstavení sa však objavili aj na stránke Divadla Aréna. „Plánované predstavenie JÁNOŠÍK - príbeh vraha? je dňa 13.9. 2021 ZRUŠENÉ z dôvodu nariadenej karantény jedného z účinkujúcich,” znie v ozname o predstavení.

Zdroj: Facebook