Beauty Ball má novú posilu: Do príprav vstupuje muž z hip hopovej scény?

BRATISLAVA - Plesy majú schopnosť tváriť sa, že sú o dokonalosti. V skutočnosti sú však o niečom oveľa intímnejšom: o pocite, ktorý si z nich odnesiete domov. Či to celé držalo pohromade. Či noblesa nebola len dekorácia. A či sa v tom lesku nestratil zmysel.
Beauty Ball od začiatku naznačuje, že chce patriť do tej druhej kategórie – medzi podujatia, ktoré vedia byť krásne, ale zároveň majú presah. A práve preto je prirodzené, že do príprav ročníka 2026 vstupuje meno, ktoré by si mnohí ešte nedávno spájali najmä s hudobnou scénou: Michal Yaksha Novotný.
Kreatívec, ktorý spája svety
Yaksha je typ tvorcu, ktorý rozmýšľa v obrazoch a cíti cez emóciu. Má v rukách skúsenosti výkonného producenta, kreatívca, marketéra, promotéra i podnikateľa. Založil label F*CK THEM, ktorý sa stal jednou z najvplyvnejších značiek na česko-slovenskej hudobnej scéne. Vďaka vízii, dôrazu na kvalitu a autentickému prístupu si vybudoval silnú dôveryhodnosť a rešpekt v kreatívnom priemysle. „Fascinuje ma, keď niečo pôsobí ako zážitok z galérie, no zároveň je to oblečené do každodennosti. Keď umenie nie je odtrhnuté od života, ale ho zrkadlí,“ hovorí. Nejde mu o efekt, ale o význam.
Strážca smeru a identity večera
Do tímu vstupuje ako creative director consultant. V praxi to nie je človek, ktorý rieši produkčné „kedy a kde“, ale ten, kto drží pokope smer a identitu večera.
„Ako creative director consultant zastrešujem koncept, význam a konzistentnosť celého zážitku. Mojou úlohou je strážiť, aby všetky kreatívne rozhodnutia – od dramaturgie večera cez atmosféru, hudbu, vizuál až po emóciu – hovorili jedným jazykom. Nevstupujem do produkčnej operatívy ani exekutívy, ale som partnerom pre rozhodovanie, keď ide o smer, tón a identitu podujatia,“ vysvetľuje.
Beauty Ball organizuje Alena Pallová a Novotný hovorí, že si sadli okamžite v jednej zásadnej veci: „Stretli sme sa v presvedčení, že krása musí mať hodnotový presah.“ Zároveň priznáva, že rozdielne svety im paradoxne pomáhajú: „Alena vychádza z prostredia medicíny, reality a zodpovednosti, ja z abstraktnejšieho kreatívneho uvažovania. Práve tento dialóg vytvára kvalitu.“
Metamorfóza, ktorá nemá byť „na oko“
Téma ročníka 2026 znie silno: Metamorfóza. Pri tematických eventoch sa ale občas stáva, že ostanú na úrovni kostýmu – že sa ukážu, ale nežijú. Yaksha to pomenuje presne: „Najčastejšou chybou je ilustratívnosť namiesto interpretácie – téma sa ukazuje, ale nežije.“
Ako sa tomu dá vyhnúť bez toho, aby niekto hostí „poučoval“? „Riešením nie je poučovanie, ale vytvorenie prostredia, ktoré ľudí prirodzene vtiahne a nechá ich tému precítiť po svojom,“ hovorí. Inými slovami: večer nemá tlačiť na správnu odpoveď. Má vytvoriť podmienky, aby sa v ňom každý našiel.
Ako na dokonalý bál?
V tomto bode Yaksha znie až prekvapivo prakticky – a práve to je na tom upokojujúce. Tvrdí, že Beauty Ball 2026 musí splniť tri veci:
- Koncept má byť čitateľný bez vysvetľovania. „Hostia intuitívne cítia, o čom večer je.“
- Detaily musia hovoriť rovnakým príbehom – „hudba, svetlo, pohyb, priestor aj program“.
- Do tretice rozhoduje to, čo sa často prehliada: „Emočný dozvuk – podujatie nekončí posledným potleskom, ale pocitom, ktorý ostáva.“
Šok? Krása? Alebo zmysel?
Na veľkých eventoch sa občas súťaží v tom, kto prinesie väčšie wow. Yaksha to vidí inak: „Ako konzultant vždy uprednostňujem zmysel. Krása je nosič, šok je moment, ale význam je to, čo dáva projektu dlhodobú hodnotu. Bez neho je aj najkrajší event len vizuálna kulisa.“
Na otázku aký zvuk má mať Beauty Ball 2026 odpovedá. „Z pohľadu konceptu je to filmový soundtrack s galerijnou noblesou. Hudba má viesť emóciu, pracovať s napätím a tichom, nie dominovať ako klubový element.“
Najsilnejší moment? Ticho, ktoré človeka dobehne
Možno najzaujímavejšie je, že za najsilnejší moment večera nepovažuje veľké finále. V jednej vete vystihne presne to, o čo Beauty Ballu 2026 ide: „Tichý moment uvedomenia, že téma premeny sa netýka len estetiky, ale osobnej roviny každého hosťa.“
Aj jeho osobná definícia metamorfózy je prekvapivo čistá: „Metamorfózu vnímam ako moment, keď sa odvážime ubrať, zjednodušiť a ísť viac do hĺbky.“ Nie pridať ďalšiu vrstvu. Skôr nájsť jadro.
A kde bál stojí na mape podujatí? Yaksha ho nevníma ani ako obyčajný ples, ani ako módny event. „Pozerám sa na toto podujatie ako na kultúrno-spoločenský manifest strednej Európy. Je to kurátorovaný zážitok, ktorý pracuje s estetikou, významom a identitou regiónu. Týmto ročníkom chceme zároveň pripraviť pôdu na ten nasledujúci, ktorý by sme chceli spraviť tak, aby sa o ňom hovorilo aj v zahraničí.“
Ak má mať tento večer pointu, tak potom presne túto: aby si človek neodniesol len fotku. Ale pocit. Yaksha to uzatvára jednoducho: „Na konci večera ľudia odídu s pocitom, že boli súčasťou niečoho výnimočného, kultivovaného a zmysluplného – nielen krásneho.“
Zažite rozprávkový večer na Bratislavskom hrade aj vy. Lístok na Beauty Ball 2026 si viete rezervovať na stránke www.beautyball.sk/#tickets.