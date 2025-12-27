Opozícia ide do vývrtky: Deň D, novelizovaný Trestný zákon začína platiť, TOTO sú nové trestné činy!

BRATISLAVA - Opozičná časť parlamentného pléna po príchode 27. decembra 2025 rozhodne nemá radosť. Do platnosti totiž vstupuje čerstvo schválená nová verzia Trestného zákona. Do hry tak vstupujú nové trestné činy ako kritika či popieranie Benešových dekrétov a aj ďalšie. Zmeny zhrnula jedna z opozičných poslankýň.
archívne video
Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska na sociálnej sieti zhrnula hlavné body, podľa ktorých sa vraj majú uplatniť novinky v trestnom práve na Slovensku. Podľa jej slov 27. decembrom "mafiánska trestná novela" nadobudla účinnosť.
Nové trestné činy
"Máme 2 nové trestné činy, ktorými chce vláda potlačiť slobodu prejavu a opozíciu," začala Plaváková s tým, že ľudí môžu stíhať za "popieranie mierového usporiadania (Benešove dekréty, pozn. red.) alebo ak vás vo volebnej kampani podporí niekto zo zahraničia".
Sobotné zverejnenie v zbierke zákonov
"Zmení sa trestný proces tak, že usvedčujúce výpovede spolupracujúcich osôb sa takmer nebudú dať použiť," vyjadril sa Plaváková s tým, že zopakovala, že z tejto novely sa má "tešiť" obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru-SSD. "Celé to prešlo z večera do rána. Prezident to podpísal 23. decembra poobede a zverejnili to v sobotu 27. decembra. Prečo? Aby im to Ústavný súd nemohol prekaziť, novela je totiž účinná zverejnením. Zákerné," vyhlásila Plaváková.
Nehodlajú to však nechať tak. "Ale my sme boli pripravené, sťažnosť už na Ústavnom súde čaká na rozhodnutie. Ústavný súd ešte stále môže rozhodnúť aj o pozastavení účinnosti, ale procesnú situáciu prebiehajúcich konaní to už aj tak môže ohroziť," pripustila poslankyňa.
Divokú parlamentnú jazdu zakončil až Pellegrini
Prezident SR v utorok 23. decembra podpísal novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež do Trestného zákona opätovne zavádza pravidlo „trikrát a dosť“. Do novej legislatívy pribudli v druhom čítaní ďalšie zmeny. Upravuje sa napríklad aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.
Hlava štátu zinkasovala kritiku nielen od opozície, ale aj od generálneho prokurátora Maroša Žilinku. „Ako generálnemu prokurátorovi SR mi je ľúto, že nebol vypočutý odborný názor prokuratúry vychádzajúci z každodennej aplikačnej praxe prokurátorov vykonávajúcich dozor nad zákonnosťou v prípravnom trestnom konaní a zastupujúcich štát v konaní súdnom vo veciach najzávažnejších foriem trestnej činnosti najviac ohrozujúcich spoločnosť a došlo k podpisu schválenej trestnej novely,“ uviedol generálny prokurátor.
O novele sa šíria klamstvá, mieni Susko
Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR ocenilo, že prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Trestného zákona. Ohradilo sa tiež voči zavádzajúcim interpretáciám o použití tzv. kajúcnikov. Rezort tvrdí, že novelizovaný Trestný zákon má za cieľ napraviť skrivodlivosti, ktoré v rokoch 2020 až 2023 napáchali bývalé vlády. Informoval o tom na sociálnej sieti.