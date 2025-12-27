Na filmového magnáta sa valí poriadna špina: Ďalší muž tvrdí, že ho sexuálne obťažoval!

LOS ANGELES - Tyler Perry (56) je meno, ktoré je vo filmovom biznise dobre známe. Je hercom, producentom, režisérom a majiteľom jedného z najväčších filmových štúdií v USA, kde sa natáčajú filmy a seriály pre televíziu aj streamovacie platformy. V týchto dňoch sa jeho meno spomína v súvislosti so závažnými obvineniami. A nedeje sa to prvýkrát!
Model a príležitostný herec Mario Rodriguez podal v týchto dňoch na súd žalobu, v ktorej tvrdí, že ho Tyler Perry opakovane vystavoval nechcenému sexuálnemu násiliu. Od magnáta požaduje odškodné vo výške najmenej 77 miliónov dolárov. Zažaloval aj spoločnosť Lionsgate, ktorá vraj nad nevhodným správaním Perryho zatvára oči.
Rodriguez a Perry sa spoznali v roku 2014. Istý tréner dal jeho telefónne číslo producentovi, aby spolu prebrali hereckú úlohu. Mario sa zúčastnil normálneho konkurzu a uspel. Po jeho obsadení do počinu Boo! A Madea Halloween ho Perry pozval k sebe domov. Tam sa ho údajne počas sledovania filmu nevhodne dotýkal.
Podobné incidenty sa potom ešte viackrát zopakovali. V žalobe je uvedené, že Perry dal po takýchto stretnutiach Rodriguezovi po 5 tisíc dolárov... K podaniu žaloby ho inšpiroval nedávny prípad, keď Perryho obvinil iný herec - Derek Dixon. Ten zažaloval filmára v lete tohto roka a požadoval odškodné vo výške 260 miliónov amerických dolárov.
Spoločnosť Lionsgate sa k škandalóznym obvineniam zatiaľ nijako nevyjadrila. Právnik Tylera Perryho tvrdí, že ide o falošné a vymyslené obvinenia, ktorých cieľom je vymámiť čo najviac peňazí.