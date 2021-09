JOJka vypustila nové FOTO Jasminy Alagič: Vyzerá ako BOHYŇA a... Diváci ju absolútne milujú!

Na hlavu Jasminy sa síce zo slovenskej strany zosypalo niekoľko ošemetných diváckych reakcií, no tomu sa zrejme nikto nečuduje. Hejtovanie na sociálnych sieťach by sa mohlo stať slovenským národným športom a žiaľ, úspech sa u nás neodpúšťa. Aj napriek tomu sa medzi fanúšikmi šou našlo mnoho takých, ktorí si urážaním druhých nemasírujú vlastné nešťastné ego a pôvabná Jasmina podľa nich projekt perfektne osviežila.

Ešte lepšie reakcie si vyslúžila v Česku. Našim západným susedom pôvabná moderátorka absolútne zapasovala, nevedia si ju vynachváliť a radi by ju na obraze videli aj v budúcnosti. Najviac im pritom učarovala jej prirodzenosť, spontánnosť a úprimná radosť zo súťažiacich a ich vydarených vystúpení, no aj zdieľanie smútku z neúspechu. Zavážil aj jeden podstatný detail. Jasmina je skrátka Jasmina a nikdy sa nepotrebovala stavať do akejkoľvek umelej formy.

Jasmina Alagič Vrbovská žiari v šou Česko Slovensko má talent Zdroj: TV JOJ

„Mne sa strašne páči, že Jasmina má v sebe také dieťa a vôbec to neskrýva, úplne sa tam hodí,” napísala jedna z komentujúcich. „Vaša Jasmina je skvelá! Na nič sa nehrá. Škoda, že my tu takú mladú "ujetú", sympatickú a vtipnú moderátorku nemáme,” myslí si zasa pán Ladislav a takýchto reakcií je na českých diskusiách doslova neúrekom.

Nadšenie z celej šou netají ani samotná moderátorka. „Moderovalo sa mi výborne. Je tam naozaj fantastický kolektív a hlavne robím to, čo naozaj milujem - zdieľame s ľuďmi svoje pocity. Veľa som sa nasmiala, naplakala a čo ma naozaj teší, je to, že s mnohými z nich sme doteraz v kontakte. Píšeme si a tešia sa na to, kedy sa tam uvidia. Zostali sme v peknom vzťahu a o to som radšej - že z toho teda asi mali dobrý pocit aj oni,” vysvetlila pre Topky spokojná Jasmina.

Jasmina a David pôsobia ako perfektne zohraná dvojica Zdroj: Instagram J.A.

Tá na svojom Instagrame aktuálne ukazuje aj mnohé veci zo zákulisia, ktoré sa do vysielania nedostali. „Máme dohodu, pretože sa rozhodli to tentokrát trošku tlačiť aj cez sociálne siete a z toho sa veľmi teším. Preto na mojom profile ľudia častokrát vidia veci aj inak, z iného uhla a to, čo na obrazovke neuvidia. Sú to také podpultovky,” vysvetlila nám Jasmina, ktorá tak ozrejmila to, čo jej niektorí ľudia vyčítajú - a síce, že má často v ruke telefón. Práve naň totiž natáča zábery, ktoré sú následne využívané na sociálnych sieťach.

„Máme veľmi dobré reakcie aj z Primy, no musím povedať, že sú ku mne naozaj veľmi zlatí aj ľudia, pretože toľko správ a toľko pekných odoziev mi v rámci môjho Instagramu ešte nikdy neprišlo a tým, že sa to len začalo vysielať, stále to rastie,” teší sa Jasmina, ktorá pre šou Česko Slovensko má talent nafotila aj úžasné promo fotografie, ktoré konečne uzreli svetlo sveta. Nuž, Česko nám má naozaj čo závidieť. Nevyzerá božsky?

