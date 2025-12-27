MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj letí za Trumpom do USA: Tvrdý útok Ruska na Kyjev! Moskva podľa Zelenského mier NECHCE

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu odletel do Spojených štátov na rokovanie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Po ceste má naplánovanú aj zastávku v Kanade, kde sa stretne s premiérom Markom Carneym a absolvuje videohovor so spojencami z Európskej únie. Informuje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
14:15 „Rakety a drony hovoria za Rusko“ - Zelenskyj kritizuje Moskvu za 10-hodinový vzdušný útok pred stretnutím s Trumpom. „Nechcú ukončiť vojnu,“ povedal Zelenskyj.
11:30 Pri rozsiahlom ruskom útoku na Kyjev a jeho okolie v sobotu zahynul najmenej jeden človek a viac ako 25 osôb utrpelo zranenia. Podľa ukrajinských predstaviteľov ostala približne tretina hlavného mesta bez vykurovania, informujú o tom svetové agentúry.
11:02 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 27. decembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
10:57 V bojoch za Ukrajinu zahynul najvyšší ruský veliteľ odporca Putina. Denis Kapustin, známy aj pod vojnovou prezývkou „Biely Rex“, veliteľ Ruského dobrovoľníckeho zboru, bol podľa predbežných správ zabitý dronom FPV na južnom fronte.
10:39 Rusko v noci na dnes zaútočilo na Ukrajinu s pomocou takmer 500 dronov a 40 rakiet, pričom cielilo na energetickú a civilnú infraštruktúru, uviedol na sociálnej sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útoky, ktoré podľa neho stále pokračujú, poškodili viacero obytných budov a záchranári v troskách pátrajú po jednej nezvestnej osobe. Ukrajinský líder uviedol, že v niektorých štvrtiach hlavného mesta Kyjeva a Kyjevskej oblasti sú ľudia v dôsledku ruských útokov bez elektriny a bez dodávok tepla.
8:48 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred nedeľňajším stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom hovoril s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a ďalšími lídrami o krokoch v mierových rokovaniach vo vojne na Ukrajine. Trump a Zelenskyj by mali v sobotu absolvovať aj spoločný telefonát so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a ďalšími európskymi predstaviteľmi, informujú o tom agentúry DPA a Reuters.
„Koordinujeme naše pozície a všetci v Európe musia byť zajedno pri obrane nášho európskeho spôsobu života, nezávislosti našich štátov a mieru v Európe,“ uviedol Zelenskyj po piatkovom telefonáte s nemeckým kancelárom.
Merz na sociálnej sieti X zdôraznil, že Nemecko stojí na strane Ukrajiny. „Stojíme pri vás neochvejne. Silný a koordinovaný európsky prístup zostáva kľúčový pre mier, slobodu a bezpečnosť,“ napísal. Ukrajinský líder okrem Merza hovoril aj s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, britským premiérom Keirom Starmerom či s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou.
7:44 Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes bude telefonicky rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorkyňu Európskej komisie. Očakáva sa, že Zelenskyj sa v nedeľu stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride, kde budú hovoriť o novej podobe amerického plánu ukončenia vojny na Ukrajine, ktorá čelí ruskej invázii. Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová v piatok podľa agentúry TASS uviedla, že v procese vyjednávaní so Spojenými štátmi o konci vojny sú vidieť pomalé, ale isté pokroky. Zároveň vyzvala Washington, aby aktívne čelil západoeurópskym krajinám, ktoré sa podľa Moskvy snažia dosiahnuté pokroky "torpédovať".
7:26 Bývalý hokejový brankár Dominik Hašek považuje ruskú inváziu na Ukrajinu za imperialistickú vojnu, v ktorej stojí jednoznačne na strane napadnutej krajiny. Podpora Ukrajiny je podľa neho nielen morálnou povinnosťou, ale aj otázkou bezpečnosti Európy, pretože Ukrajinci svojím odporom bránia aj ostatné európske štáty.
7:17 Dosiahnutie prímeria na Ukrajine očakáva v roku 2026 43,2 percenta respondentov, 47,3 percenta opýtaných, naopak, predpokladá, že k ukončeniu bojov v budúcom roku nepríde. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala agentúra AKO v čase od 9. do 16. decembra 2025.
6:57 Pri masívnom raketovom útoku Ruska v Kyjeve pred nadchádzajúcim stretnutím Trumpa a Zelenského bolo zranených 5 ľudí. V mestskej časti Holosiivskyj bol hlásený požiar a trosky padali v okresoch Obolonskyj a Desnianskij, uviedol starosta Vitalij Kličko.
6:32 Severná Kórea a Rusko zdieľali "krv, život a smrť" vo vojne na Ukrajine. Uviedol to dnes podľa agentúry AFP severokórejský vodca Kim Čong-un vo svojom novoročnom želaní ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Pchjongjang už vyslal bojovať na Ukrajinu po boku Rusov tisíce vojakov.
6:10 Trump hovorí, že mier medzi Ruskom a Ukrajinou má „dobrú šancu“, informuje New York Post. „Myslím si, že to chcú urobiť teraz a myslím si, že to chce urobiť aj Rusko. Ale vždy, keď to jeden chce urobiť, druhý nie,“ povedal Trump pre New York Post 26. decembra.
Rusko na útoky využíva zariadenia na obytných budovách v Bielorusku
Ruské sily využívajú na útoky na Ukrajinu zariadenia umiestnené aj na obytných budovách v Bielorusku, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po piatkovom zasadnutí vojenského velenia krajiny. Informujú o tom agentúry DPA a RBC-Ukraine.
Tieto zariadenia podľa slov ukrajinského lídra na platforme Telegram pomáhajú navádzať drony typu Šáhid na ich ciele na Ukrajine. Dodal, že novou taktikou sa Moskva snaží obísť obranné línie Ukrajiny, čo však predstavuje výrazné riziko pre Bielorusko. „Je to riskantné pre Bielorusko,“ napísal. „Je škoda, že sa Bielorusko vzdáva svojej suverenity v prospech agresívnych ambícií Ruska,“ doplnil.
Antény a iné navádzacie systémy, ktoré pomáhajú navigovať drony Šáhid na ciele na západnej Ukrajine, sú teraz umiestnené na strechách päťposchodových civilných bytových domov, ozrejmil Zelenskyj s odvolaním sa na ukrajinské spravodajské služby.
„Je to absolútne pohŕdanie ľudským životom, Minsk by mal prestať hrať tieto hry,“ zdôraznil. Povedal, že ukrajinská protivzdušná obrana dostala pokyn prispôsobiť svoju stratégiu. Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Bielorusko poskytlo svoje územie ako odrazový mostík pre nakoniec neúspešný postup na Kyjev.
Kyjevom otriaslo niekoľko silných výbuchov, hlásia zranených
V hlavnom ukrajinskom meste Kyjev bolo v sobotu nadránom počuť niekoľko silných výbuchov, uviedli tamojšie úrady s tým, že metropole hrozí raketový útok. Informuje o tom agentúra AFP. „Výbuchy v hlavnom meste. Protivzdušná obrana je v pohotovosti. Zostaňte v úkrytoch!“ napísal kyjevský primátor Vitalij Kličko na sociálnej sieti Telegram.
„Výbuchy v hlavnom meste. Protivzdušná obrana je v pohotovosti. Zostaňte v úkrytoch!“ napísal kyjevský primátor Vitalij Kličko na sociálnej sieti Telegram. Neskôr doplnil, že pri útokoch v metropole utrpelo zranenia najmenej päť ľudí, z toho štyroch museli hospitalizovať. Vo viacerých častiach mesta zároveň vypukli požiare a došlo k poškodeniu civilnej infraštruktúry.
Ukrajinské vzdušné sily tiež v sobotu nadránom vyhlásili celoštátny letecký poplach a na sociálnych sieťach uviedli, že nad viacerými ukrajinskými oblasťami, vrátane hlavného mesta, sa pohybujú drony a rakety. Letiská v poľských mestách Rzeszów a Lublin na juhovýchode krajiny boli dočasne uzavreté po tom, ako poľské ozbrojené sily vyslali do vzduchu stíhacie lietadlá v reakcii na ruské údery na Ukrajinu. Informovala o tom televízna stanica Sky News.
Útoky prichádzajú v čase, keď sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má v nedeľu stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride, aby diskutovali o mierovom pláne na ukončenie bojov na Ukrajine.
Nový 20-bodový plán, ktorý predstavil Zelenskyj, ráta s tým, že súčasná frontová línia zostane zmrazená a Ukrajina by mohla stiahnuť vojská z východu, kde by sa vytvorili demilitarizované nárazníkové zóny. Zelenskyj v piatok vyhlásil, že dohoda je pripravená už na 90 percent. Moskva v piatok obvinila Zelenského a jeho podporovateľov z Európskej únie zo snahy „zmariť“ rokovania o americkom mierom pláne na ukončenie vojenskej ofenzívy.