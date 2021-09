Markizácky šéf dostal BRUTÁLNY NÁKLAD od zamestnancov: Ledva sa zmohol na slovo!

BRATISLAVA - Tak toto tu ešte nebolo! Bohužiaľ, hoci mnohí zamestnávatelia vedia, že ich zamestnanci v práci práve nechrochtajú blahom, kritika na pracovné podmienky ide väčšinou jedným uchom dnu a druhým von. Úplne iná vec je, keď im to pracovníci šplechnú rovno do očí a bez akejkoľvek servítky pred ústami. A aké to je, zažil na vlastnej koži aj markizácky šéf!

Už v stredu večer Markíza odvysiela novú epizódu Utajeného šéfa, kde medzi svojich zamestnancov vyrazí hlava známej vinárskej firmy. Tá má okrem vinohradov a fabriky na spracovanie vína pod svojimi krídlami aj gastro prevádzku. No a presne to bolo posledné miesto, kam sa Tomáš Ledecký vydal, aby si vyskúšal brigádu v kuchyni.

Tu však jeho maskovanie nezabralo. Kuchári svojho šéfa po krátkom čase odhalili, no rozhodli sa mu to dať poriadne vyžrať, aby pochopil, ako ťažko sa im v prevádzke pracuje. Už dlhodobo im totiž v kuchyni chýbajú absolútne základné veci ako panvice či nové taniere - mnohé z tých, na ktorých vydávajú jedlo, sú totiž obité. Reštaurácia pritom vystupuje ako jedna z tých lepších.

Šéfa v utajení spoznali aj napriek jeho maskovaniu Zdroj: TV Markíza

„Počuj, je to on? Jasné, že je to on, ty si ho nespoznal?” šepotali si kuchári. „Je to Tomáš Ledecký. Ale jemu nepovieme, že to vieme. Na to, že je to majiteľ reštaurácie, sa moc neukázal. Mali by vedieť niečo o tej gastronómii,” riešili muži pred kamerou a pokračovali v grilovaní svojho zamestnávateľa.

Kuchári so svojím šéfom veľmi spokojní nie sú Zdroj: TV Markíza

Tomáš si to musel v kuchyni odtrpieť Zdroj: TV Markíza

Napokon sa však odhalili aj oni. Brigádnika pod krycím menom Marek totiž jeden z nich oslovil ako Tomáša. A už bolo jasné, že kuchári vedia. Potom spoločne vyšli von, aby sa úprimne porozprávali. „Aby si vedel, že kuchyňa nie je len tak. Niekedy je dobré vidieť to aj z tej druhej strany. Nielen z tej, keď sa to objednáva,” ozrejmili svojmu šéfovi.

„Tomáš sa o zamestnancov nijako nezaujímal. Jediné čo chcel - najesť sa. Prišiel, najedol sa odišiel,” opísali kuchári pred kamerou. A povedali mu to aj rovno do očí. „Keď si tu bol, nič sa s tým nerobilo, keď sme niečo o tom povedali. Nebol žiadny záujem o nápravu,” chrstli mu do tváre a dodali, že z neho cítia absolútny nezáujem a padli aj tvrdé slová o vizitke reštaurácie.

A ako to dopadlo? To uvidíte v stredu na Markíze alebo už teraz na Voyo! Scénu s odhalením šéfa si môžete pozrieť vo videu vyššie.

