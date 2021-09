Tlačovka RTVS a Čeky (44)? Obliekol sa do LUXUSU… Štýl ako dvadsiatnik!

V utorok večer sa v jednom z podnikov v Bratislave konala tlačová konferencia k jesennej vysielacej štruktúre RTVS. Zúčastnili sa jej mnohé tváre známe z televíznych obrazoviek. A hoci dospelý divák si Mariána Čekovského aktuálne spája najmä so speváckou šou SuperStar, pracuje aj pre verejnoprávnu televíziu - tam však vyrába projekty pre deti.

No včera to vyzeralo, že skôr ako s deťmi spolupracuje s čerstvými dvadsiatnikmi. To by totiž vysvetľovalo, od koho sa inšpiroval pri skladaní svojho outfitu. Pri Čekym sme totiž zvyknutí, že sa v spoločnosti zvyčajne objavuje ako elegán v saku. Tentokrát však prišiel úplne inak. No aj tento štýl mu veľmi pristane.

Zdroj: Ján Zemiar

Na sebe mal totiž vyhrnuté tepláky, o ne pripnutú reťaz, čiernu mikinu a rybársky klobúčik. No hoci išlo o pohodlný outfit, určite bol hriešne drahý. Oblečené mal totiž luxusné značky - na hlave mal značku Burberry a mikinu zas Balenciaga. Pozrite naňho, pristane mu takýto ležérny štýl?

Zdroj: Ján Zemiar

Viac FOTO z tlačovej konferencie v GALÉRII»

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}