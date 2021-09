FOTO Čekovský tajil štvrté dieťa: Syn má už rok… TOTO je on?!

Marián Čekovský je na televíznych obrazovkách prakticky stále. Keď práve neháda v jojkárskej šou Inkognito, tak hodnotí spevákov v markizáckej šou SuperStar či zabáva deti v detských programoch na verejnoprávnej RTVS. Aktuálne však svoje piesne pre najmenších môže testovať aj u seba doma.

Hudobníkovi sa totiž takmer rok darilo tajiť, že sa z neho stal už štvornásobný otec. K dvom dcéram Hannah a Sofii z prvého manželstva a synovi Alexejovi Marianovi, ktorého má so speváčkou Natašou Džunkovou, pribudol ďalší chlapec. Priznal to pred časom pre týždenník Šarm.

„Áno, mám štyri deti - dve dcéry a dvoch synov. Synček, ktorý sa nám narodil vlani, sa volá Nikolaj a je to krásne dieťatko,“ prezradil hrdý otecko Čekovský. V týchto dňoch dokonca zavesil na Instagram aj fotku malého chlapca. Síce bez popisu, no zdá sa, že je to spomínaný Nikolaj - veď pozrite, ako sa na Čekyho podobá!

Zdroj: Instagram M.Č.

