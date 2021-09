Dojemný moment v Hornej Dolnej: Rozlúčka so Štefanom Kožkom (†66)… Po 9 mesiacoch ho vystrihli z úvodnej zvučky!

VIDEO: Takto si po 9 mesiacoch na Štefana Kožku zaspomínali v Hornej Dolnej

Keď sa na verejnosť v decembri minulého roka dostala informácia o smrti obľúbeného slovenského herca Štefana Kožku, bol to pre všetkých obrovský šok. Umelec dlhodobo bojoval s vážnymi problémi so srdcom, navyše sa nakazil zákerným koronavírusom. No a to ho napokon stálo život.

Natáčanie markizáckeho seriálu Horná Dolná, v ktorom Kožka stvárňoval dedinského veterinára, bolo v tom čase v plnom prúde, scenáristi však vtedy tragickú udalosť do deja nijak nezakomponovali. Smutný fakt priznali až v novej sérii, ktorá sa na obrazovky dostala teraz vo štvrtok.

No a divákom sa naskytol pohľad na dojemnú scénu. „Stále si neviem zvyknúť, že tu už nie je,“ zahlási Peter Sklár, ktorý v Hornej Dolnej stvárňuje starostu. Spolu s Kožkovym seriálovým synom Marekom Majeským si potom nalejú „chalúpkovicu“. „Tak, na jeho počesť. Dúfam, Janko, že sa tam hore máš dobre,“ odkázal do neba Sklár.

No a po deviatich mesiacoch sa so Štefanom Kožkom v seriáli rozlúčili už definitívne. Tvorcovia totiž kompletne prekopali aj úvodnú zvučku. V tej sa predstavujú jednotlivý herci, ktorý v Hornej Dolnej hviezdia. Ešte v minulej sérii nasledoval po Petrovi Sklárovi práve Štefan Kožka. V tej novej už zosnulý herec vôbec nefiguruje.

Divákom Hornej Dolnej sa vo štvrtok naskytol pohľad na dojemnú scénu. Zdroj: Tv Markíza