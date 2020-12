Halák prehovoril o Kožkovom zdravotnom stave: Myslel si, že korona je jeho koniec, ale... Skloňuje sa slovo infarkt!

BRATISLAVA - V pondelok 14. decembra sme priniesli informáciu o tom, že do umeleckého neba navždy odišiel Štefan Kožka (†66). Podľa našich informácií bol herec niekoľko dní pred smrťou pozitívny na koronavírus, o čom svedčí aj video, ktoré sa našej redakcii podarilo získať. Príznaky ochorenia však mal ešte dávnejšie, čo potvrdil aj herec Robert Halák. On sám sa teraz na Covid-19 lieči.

„Stretli sme sa pred viac ako dvomi týždňami. Ale mimo divadla. Už vtedy mi prišiel unavený a sklesnutý, mal smutné oči. Pýtal som sa ho, či je chorý, ale hovoril, že nie. Posedeli sme si, rozprávali sme sa preberali sme veci,” povedal nám Robert Halák s tým, že následne sa jeho zdravotný stav začal z ničoho nič zhoršovať.

Rozhodol sa teda ísť na testy na koronavírus, ktoré absolvoval 7. decembra „A boli pozitívne. Zavolal som teda Pištovi, čo sa deje, že mám koronavírus. A on mi povedal, že ho má asi tiež. Že cez víkend ho to dostalo tak, že si myslel, že zomrie, že to je jeho koniec. Na testoch ale ešte v tom čase nebol, no cítil všetky príznaky a bolo mu veľmi zle. Na testoch bol až vo štvrtok alebo v piatok," uviedol pre Topky herec s tým, že Kožka následne teda taktiež absolvoval testy a výsledok bol pozitívny.

Koronavírusom sa nakazil aj Robert Halák.

Aj napriek tomu sa však podľa našich informácií mal predtým pohybovať v priestoroch divadla Nová scéna. Bolo to v čase, keď mu prešlo najhoršie obdobie s koronavírusom, počas ktorého ležal v posteli. Na Novej scéne museli zrušiť niektoré predstavenia, keďže herci sa hnevali, že sa tam pohybuje, hoci mu predtým bolo zle a stále nemal výsledky testov. Obávali sa, že v prípade, že mal koronavírus, sa nakazia.

V okolí domova Štefana Kožku sa v prípade jeho úmrtia začalo skloňovať slovo infarkt.

Čo sa týka príčiny jeho smrti, čoraz viac sa šepká o tom, že Kožka mal zomrieť kvôli problémom so srdcom. Ako sme sa dozvedeli, v maďarskej Rajke, kde sused našiel jeho nevládne telo, sa stále viac skloňuje slovo "infarkt". „Tak sa tu hovorí a píšu si aj ľudia, Lebo veď aj ho pár dní predtým videli chodiť po obci, bol aj v obchode,” dozvedeli sme sa od jednej z obyvateliek. Ako to však skutočne bolo, však ukážu až výsledky pitvy.