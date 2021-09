Porota takmer odpadla: Do Superstar prišla SLUCHOVO POSTIHNUTÁ so STROJČEKOM v uchu a… VIDEO Spievala ako bohyňa!

Bývalá reprezentantka v gymnastike očarila porotu už v momente, kedy sa pred ňu postavila. Z kučeravej brunetky sršala obrovská pokora a bola veľmi príjemná. O pár sekúnd neskôr sa diváci dozvedeli, že bojovníčka o titul novej Superstar je sluchovo znevýhodnená, Leoš Mareš informovala, že v uchu nosí strojček.

Pavla Haberu zaujímalo, či má "načúvatko" iba v jednom uchu albo v oboch. „Ja to tak beriem, že sluch je tak v strede hlavy, že nevnímam ktoré ucho. Ale to načúvacie mám iba v jednom. Aj keď by som ho mala mať v oboch," prezradila mladá športovkyňa, ktorá sa lásky k hudbe a spevu nevzdala ani kvôli výraznému hendikepu.

A dobre urobila! Na kasting si pripravila náročnú pieseň od speváčky Sie a Hankina interpretácia porotu úplne dostala. Jej vystúpenie si môžete pozrieť vo videu vyššie!

Krásna Hanka porotu absolútne odzbrojila Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza