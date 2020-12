Rozvod po 15 rokoch: Táto herečka bola prvou manželkou Štefana Kožku

BRATISLAVA - Od 90. rokov bolo meno Štefana Kožku spájané s kolegyňou Zuzanou Skopálovou. Ešte pred ňou však bol raz ženatý. A to so svojou spolužiačkou, tiež herečkou Ivetou Mandžárovou. Boli spolu dlhých 15 rokov a z ich vzťahu vzišli dve dcéry.

Štefana Kožku v pondelok objavil mŕtveho jeho sused. Pravdepodobne dostal infarkt po tom, ako dostal koronavírus s ťažkým priebehom.

Herec po sebe zanechal dve exmanželky a tri dcéry. Najmladšiu Rebeccu mal s kolegyňou Zuzanou Skopálovou, staršie Andreu a Katarínu so spolužiačkou z vysokej školy Ivetou Mandžárovou, po svadbe Kožkovou.

Zdroj: RTVS

Iveta je sestrou herca a dabingového režiséra Štefana Mandžára. Účinkovala vo filmoch a inscenáciách Syn človeka, Matej Bel z Očovej, Materské znamienko, Oči plné snehu, Omyly tradičnej morálky, Predohra, Medzihra, Zuzanka Hraškovie, Rozruch na onkológii, Snopy z piesku, Jaškov sen, Tichá radosť aj v rozprávke Dlhý, Široký a Bystrozraký.

Jedenásť sezón strávila v trnavskom Divadle pre deti a mládež, kým sa so Štefanom Kožkom v roku 1989 nepresťahovali do Bratislavy. Tri roky po tomto kroku ale prišiel rozvod. Celkovo spolu strávili 17 rokov, z toho 15 v manželstve. „Bol som dosť pracovne vyťažený a veľa času som na rodinu nemal. A mali sme aj odlišný názor na to, ako by mala vyzerať rodina, napríklad výchova našich detí. Takže, nebolo to také plytké a povrchné, že by som si našiel mladšiu ženu,” povedal kedysi Kožka pre Nový čas.

V Bratislave bola Iveta Kožková na voľnej nohe, učila na konzervatóriu aj VŠMU. Neskôr začala pôsobiť v oblasti reklamy a marketingu, venuje sa vydavateľskej činnosti a PR.