PIKANTNÉ priznanie pred prvým duelom: NA BABY je aj ĎALŠIA farmárka!

Prsatica Nikol brala rozhodnutie Moniky Fabovej ako obrovskú zradu. Ešte pred príchodom na Farmu boli počas cesty súťažiaci rozdelení do troch tímov. No a Nikki a Monika ťahali za jeden povraz v tom červenom. Kým ostatné tímy spolu držali aj po ubytovaní sa na statku, táto skupinka sa akosi rozpadla. Klincom do truhly bolo práve Monikino rozhodnutie. Namiesto niekoľkých žien, ktoré mala na výber, totiž do arény zvolila práve svoju spolubojovníčku. Dôvod? Čistá taktika.

Monika Fabová Zdroj: TV Markíza

Monika si do duelu vybrala Nikki Zdroj: TV Markíza

Počas náročnej cesty na Farmu si totiž Monika všimla, že Nikol má problém s fyzickou zdatnosťou, a tak ju pokladala za ľahkú vstupenku späť na statok. Toto rozhodnutie mnohí odsúdili, iným zasa odľahlo. A to najmä ženám, ktoré zrazu obrátili list a Moniku začali podporovať aj napriek tomu, že im bola ešte deň predtým maximálne nesympatická a nemali na ňu pekného slova.

Na viacerých z nich totiž pôsobila vyslovene nepríjemne a negatívne. Veľký problém s ňou mala aj 19-ročná Patrícia, ktorá jej stihla vytmaviť, že po nej stále zazerá. To, čo z Moniky vypadlo na jej obranu, však absolútne nečakala. Dôvody jej zazerania boli totiž úplne iné, ako si Paťa myslela. A keď sa Nikol a Monika pobrali do duelantských chatiek, mladá blondínka v kuchyni prezradila, čo sa stalo.

Patrícia prezradila, že jej Monika vyjadrila náklonnosť Zdroj: TV Markíza

Pravda vyšla najavo, keď dievčatá klebetili v kuchyni Zdroj: TV Markíza

Fabovej "nevraživé" pohľady vôbec neboli nevraživé. „Ja som jej otvorene povedala, že ja som si myslela, že ma neznáša. Lebo zazerala po mne. Normálne som jej povedala toto, že som si myslela, že som jej nesympatická," vysvetlila dievčatám, ktoré vzápätí šokovala Monikinou odpoveďou. „A ona povedala, že nie, že ona má rada ženy a že sa jej asi aj páčia baby a že som pekná a že preto na mňa tak furt pozerala, že aj dobre vyzerám," prekvapila Patrícia. Monika je teda druhou ženou, ktorá sa priznala k tomu že má blízko k rovnakému pohlaviu. Ešte na začiatku Farmy sa k inej orientácii prihlásila Eva Vajsová, ktorá túži po milujúcej partnerke.

Monika Fabová Zdroj: TV Markíza

„No mne keď Monika povedala, že som jej bola veľmi sympatická a že má rada dievčatá alebo teda páčia sa jej dievčatá, pre mňa to bolo veľmi prekvapivé," priznala neskôr pred kamerou a zdá sa, že tento úprimný rozhovor a otvorené priznanie vyriešili aj prvotné nepochopené nezhody. Paťa totiž počas duelu uviedla, že by bola radšej, keby sa na Farmu vrátila práve Monika, kedže ju už vníma ľudskejšie.

No a jej prianie sa vyplnilo. Monika svoj súperku Nikki absolútne rozmetala. Hoci sa tmavovlasá sexica snažila zo všetkých síl, napokon prehrala. A to na plnej čiare - Monika Fabová ju porazila rad za radom vo všetkých disciplínach a vyhrala s čistým skóre 3:0.

Farmu musela po prvom dueli opustiť Nikol Mališková Zdroj: TV Markíza