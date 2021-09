Poplach na Farme: Súťažiaci sa OTRÁVILI... Zvracal úplne každý!

BRATISLAVA - Po minulom ročníku, kedy súťažiaci mali na televíznom statku bazén či kávovar, Markíza sľubovala, že aktuálna Farma bude poriadne drsná. Finalisti už zistili, že to neboli len plané sľuby. Tvrdo makajú a jedia to, čoho by sa doma ani nedotkli. No teraz na to tvrdo doplatili - otrávili sa. Zvracal úplne každý!

Súťažiaci z markizáckej Farmy si jedlo veľmi vyberať nemôžu. Tentokrát sa im však podarilo navariť až dva druhy polievok. Pripravili jeden základ, rozdelili ho do dvoch hrncov a do jedného z nich pridali hríby. No a to bola zrejme tá chyba.

Každému zo súťažiacich totiž prišlo extrémne zle od žalúdka. Až tak, že sa nočnou Farmou začali ozývať dávivé zvuky. Zvracal úplne každý. Podozrenie tak okamžite padlo na hríby... No ako sa nám podarilo zistiť, príčina bola niekde úplne inde. Farmárom totiž nezahralo do karát extrémne teplo, ktoré v ten deň bolo. A síce sa otrávili z polievky, no paradoxne nie z tej, v ktorej boli huby.

Zdroj: Tv Markíza

„Farmári si varili dva typy polievky a jeden polievkový základ. Tá časť, ktorá bola s hríbmi, tú varili ďalej, kým nezmäkli a nepustili chuť a druhá polievka zatiaľ stála odstavená a skysla - a práve z tej druhej - bez hríbov mali zdravotné problémy,“ dozvedeli sme sa od PR manažérky projektu Zuzany Serdelovej. No hoci situácia na statku v ten večer vyzerala katastrofálne, zásah zdravotníkov nebol potrebný.

