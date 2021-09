FOTO Obávaný Viking z Farmy pred rokom: TOTO že je on?! Vyzeral ako model s našpúlenými perami!

Zdeněk Valent je na Farme známy aj ako Viking.

Zdroj: Tv Markíza

BRATISLAVA - V sobotu večer sa markizácki farmári Zdeněk Valent a Jozef Ladziansky stretli v dueli. Zatiaľ čo Jožko sa tam ocitol už druhýkrát, pre Vikinga to bola premiéra. Napriek tomu mnohí tipovali, že víťazom bude práve on. Súdili zrejme podľa jeho drsného výzoru. No ktovie, čo by tak hovorili aj pred rokom. Natrafili sme totiž na záber, kde by ste Zdeňka zrejme ani nespoznali. Vyzeral ako model s našpúlenými perami!