Nedvědov návrat na pódium: Nepríjemná dohra a obrovský STRACH!

PRAHA - Po rokoch v ústraní sa český pesničkár Jan Nedvěd (75) rozhodol opäť zaspievať publiku. Namiesto očakávanej komornej atmosféry však do podniku dorazilo oveľa väčšie množstvo ľudí a... Spevák si odniesol nepríjemné následky.

Legendárni bratia Nedvědovci sa po dlhoročných sporoch minulý rok zmierili a začali plánovať spoločný koncert. Bohužiaľ, do ich plánov zasiahla smrť - František Nedvěd v júli 2021 zomrel.

Galéria fotiek (4) Jan a František Nedvědovci

Zdroj: profimedia.sk

Galéria fotiek (4) Jan Nedvěd na pohrebe svojho brata

Zdroj: Profimedia

Jan sa teraz rozhodol vystupovať so svojím synom a synovcom. Po rokoch malo ísť o komorné vystúpenie v istej reštaurácii. „Jediný problém nastal v tom, že v sobotu v podniku, kde malo byť 50 ľudí, ich bol nakoniec trojnásobok, nedalo sa tam pohnúť. Všetci sa s otcom chceli vyfotiť, tak bohužiaľ od jedného z nich chytil covid,” prezradil Honza mladší portálu Extra.cz.

Jeho deti okamžite zachvátil strach. Jan má totiž už svoj vek a prvotné príznaky boli desivé. „Mal som veľké nervy. Volala mi sestra, že sa aj dusí. To ma úplne zamrazilo na chrbte, pretože v jeho veku to nie je žiadna sranda. Navyše bol roky zavretý doma, nemal imunitu, takže ma to naozaj vydesilo,” priznal spevákov potomok.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR

Našťastie, tie najhoršie príznaky rýchlo ustúpili. „Je plne očkovaný a vyzerá to dobre, Aj keď z vlastnej skúsenosti viem, že s covidom je to ako na hojdačke a zdravotný stav sa mení, ale verím, že tie vakcíny budú mať zásadný vplyv a pomôžu,” vyhlásil Honza.

Zatiaľ netuší, či sa otec k nemu pridá aj na koncerte, ktorý je naplánovaný na koniec mája.