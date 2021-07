Na pohrebe Františka Nedvěda (†73) chýbal synovec: KONFLIKT s otcom Janom… Hrozila HÁDKA!

V deň, keď Slovensko zasiahla správa o úmrtí Milana Lasicu, naši západní susedia prišli o hudobníka Františka Nedvěda. Po dlhom boji podľahol zákernej rakovine. V sobotu 24. júla sa konal pohreb, ktorého sa zúčastnila celá jeho rodina a blízki. Prišiel dokonca aj jeho brat Jan, s ktorým bol dlho rozhádaný. Uzmierili sa len mesiac pred spevákovou smrťou.

Jan Nedvěd pohreb svojho brata Františka znášal ťažko. Zdroj: Profimedia

No práve kvôli nemu napokon na smútočný obrad neprišiel Františkov milovaný synovec Jan. Neprišiel z preventívnych dôvodov „Ja kvôli tatovi ne ten pohreb nepôjdem. A keď už sa tam objavím, tak budem postávať niekde vzadu. Moja prítomnosť by mohla tata rozčúliť, kto vie, ako by sa zachoval, nerád by som skazil pietu,“ povedal českému Blesku pár hodín pred pohrebom.

Jan Nedvěd mladší roky hral a spieval s bratmi Nedvědovcami. A keď sa potom František a Jan rozhádali, konflikt vznikol aj medzi ním a otcom. So strýkom však naďalej zostal v kontakte a často ho chodil navštevovať.

Jan Nedvěd sa bratom Jan zmieril mesiac pred jeho smrťou. Zdroj: profimedia.sk