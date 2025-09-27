Český spevák Honza Nedvěd (79): Po rokoch spoločné FOTO s Pavlínkou... Začal si s ňou, keď mala 17!

PRAHA - Český pesničkár Honza Nedvěd (79) pútal svojím netradičným vzťahom pozornosť od úplného začiatku. Ako 54-ročný sa totiž zamiloval do 17-ročnej predavačky zo supermarketu. A hoci ich láske nikto neveril. O 13 rokov prišla svadba - rovno počas koncertu. Dnes je dvojica spolu už dlhých 26 rokov. A na sociálnych sieťach sa objavilo aj ich nové spoločné foto!
Ich románik sa začal v roku 1999, keď mala Pavlínka iba 17 rokov. Pracovala v supermarkete a do známeho speváka sa bezhlavo zamilovala. Ich vzťah okamžite vzbudil pozornosť médií, pretože vekový rozdiel speváka a jeho priateľky bol obrovských 37 rokov. No ani rodina speváka nebola z jeho novej partnerky veľmi nadšená.
Ani to však dvojici neprekážalo a o 13 rokov neskôr, teda v roku 2012 si povedali svoje áno. A aj ich svadba, podobne, ako ich vzťah, bola pomerne netradičná. Pár sa totiž rozhodol povedať si svoje áno počas koncertu v paláci Lucerna. Organizácie veľkolepej akcie sa zhostil Jiří Pomeje a po obrade plná sála fanúšikov spievala novomanželom pieseň Báječná ženská od Michala Tučného.
Odvtedy uplynulo už dlhých 13 rokov a dvojica žije mimo žiary reflektorov v skromnom dome na vidieku a na verejnosti sa objavuje len sporadicky. Aktuálne sa však po dlhých rokoch objavila na sociálnych sieťach ich nová spoločná fotka. Pochválil sa ňou Honzov synovec Vojta, ktorý dvojicu prišiel navštíviť spolu s manželkou Kateřinou, pri príležitosti spevákovych narodenín.
Pozrite, ako Honza a Pavlínka vyzerajú dnes!
