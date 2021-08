Víťazky Miss nafotili oficiálne portréty: Riaditeľ súťaže prezradil, že DOMA má VYSTAVENÚ foto TEJTO krásky!

BRATISLAVA - Od momentu, ako Miss Slovensko 2021 vyvrcholila veľkolepým galavečerom, uplynuli už tri týždne. Slovensko spoznalo svoju novú kráľovnú krásy Sophiu Hrivňákovú, vicemissky Sylviu Šulíkovú a Janu Vozárovú, no a titul Miss Sympatia získala Júlia Ivanová. Všetky tieto krásky sa teraz zišli v ateliéri Petry Ficovej, aby nafotili svoje oficiálne portréty. A my sme boli pri tom!

Dievčatá si svoj triumf ešte stále užívajú takmer rovnako, ako v prvý deň. „Ja to prežívam každý deň, je to krásne, nechcem, aby to prešlo. Každý deň sa pozerám na korunku, že je to doma,” povedala pre Topky krásna Sylvia Šulíková. Na fotení sa cítila príjemne aj Janka Vozárová, ktorá predtým žiadne skúsenosti s pózovaním nemala.

„Táto súťaž mi sprostredkovala veľa zážitkov spred foťáka, takže ma to veľa naučilo. Som rada, že portréty fotíme práve s Peťkou Ficovou, pri ktorej sa môžem uvoľniť,” priznala očarujúca Janka, ktorá mnohým pripomína rozprávkovú Snehulienku.

Zdroj: Ján Zemiar

Na fotení víťaziek nechýbal ani riaditeľ Michal Kováčik. Ten prezradil, že portréty budú použité na svetové súťaže krásy, ale aj ako podpiskarty. No a on sám má jednu takú doteraz vystavenú doma. A o koho že ide? „Bol som úplne malý chlapec, bola prehliadka a tam mi tú podpiskartu podpísala Andrea Verešová, ja ju dodnes mám vo svojej izbe u rodičov doma,” prezradil nám riaditeľ a zároveň aj módny návrhár.

A keď sme už pri tej móde, dievčatá mali na sebe počas fotenia presne tie isté dokonalé róby, v ktorých začiatkom augusta získali svoje korunky. Šaty pochádzajú z exkluzívneho svadobného salónu Wem, ktorý pre svoj veľký deň často volia aj mnohé známe dámy zo slovenského šoubiznisu. Aha, ako im to pristalo!

Zdroj: Ján Zemiar