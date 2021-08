TOTO Nemôže byť ona! Slovenská kráska ukázala FOTO z puberty: BUCĽATÁ a s nadváhou... A potom získala korunku Miss!

BRATISLAVA - Veru je to tak. Ak na sebe človek zamaká a ide si za svojím, dokáže čokoľvek, čo si vysníva. Živým príkladom je krásna Miroslava Luberdová (35), ktorá v roku 2003 získala titul druhej vicemiss. O korunke vraj snívala už ako malé dievča, lenže vtedy by zrejme takmer nikomu nenapadlo, že raz bude patriť k úspešným slovenským modelkám...

Keď Mirka v roku 2003 získala korunku, týmto víťazstvom si prakticky splnila svoj dlhoročný sen. A to ešte nevedela, že vďaka súťaži odštartuje úspešnú modelingovú kariéru. Na mólach sa aktuálne objavuje už len sporadicky, no keď vkročí na mólo, dokáže urobiť stále poriadny vietor a dokonale upútať všetku pozornosť. A to aj napriek tomu, že od jej triumfu v súťaži Miss Slovensko uplynulo už neuveriteľných 18 rokov.

Mirka vraj o korunke Miss snívala už od detstva. O pár rokov neskôr sa jej tento sen splnil. Zdroj: Instagram M.L.

Cesta za úspechom však bola tvrdá. Dnes je Mirka známa tým, že sa venuje zdravej kuchyni, fanúšikov inšpiruje parádnymi receptami a takisto stále aktívne športuje. Zdravý životný štýl si však osvojila už dlho predtým. A zrejme práve to je dôvodom, že sa dostala do perfektnej formy, ktorú si dodnes udržuje. Kedysi bola totiž výrazne zaoblená a svojho času aj vystrihaná na krátko. No a na starých fotkách z puberty by zrejme len málokto tipol, že dievčina na fotke je naša úspešná "misska".

„Malé dievča žijúce v Košiciach malo svoje sny. Že pôjdem do sveta, že budem poznať veľa ľudí, že budem misska," napísala k jednému zo starých záberov. „Nestalo sa to zo dňa na deň, ani to nešlo hladko," priznala pôvabná brunetka, ktorá si neprestala ísť za svojimi snami. „Vždy som verila a stále verím," dodala Mirka, ktorá môže byť inšpiráciou pre mnohé ženy. A jej premena, snaha a húževnatosť sa nedajú okomentovať inak ako - klobúk dolu!

Zdroj: Jan Zemiar

