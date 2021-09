Staré FOTO slovenskej missky: Fú, neuveríte, že je to ona!

Miroslave Luberdovej v roku 2003 v podstate len o chlp ušlo víťazstvo na súťaži krásy Miss Slovensko.

Zdroj: TASR

Zdroj: TASR

Kto by však čakal, že aj jej fotografie z minulosti ukazujú krásku s dokonalou postavou, mýlil by sa. Mirka už na sieti Instagram viackrát poukázala na to, že v puberte trpela nadváhou.

Zdroj: Instagram M.L.

Dokonca sa dá povedať, že v tom čase s krátkymi vlasmi pripomínala skôr chlapca. A teraz sa podelila o ďalší záber z detstva, pri ktorom mnohí asi ani neveria, že sa pozerajú na Mirku. „Ja som myslela, že tento otrasný účes som nosila len ja v detstve. Teraz som rada, že som nebola sama,” komentovala snímku istá Naďa. „Odpadla som, aký účes. Ale teraz si nádherná,” ubezpečila ju zas Zuzana.

Zdroj: Instagram ML