Prvé vysielanie moderátora dopadlo KATASTROFOU: Ďurianová sa zdvihla a ODIŠLA zo štúdia!

BRATISLAVA - Marianna Ďurianová sa už dlhé roky zaraďuje medzi najväčšie slovenské moderátorské hviezdy a vo svojom obore je vnímaná ako absolútna špička. Zrejme nikomu by nenapadlo, že vo vysielaní by mohla nastať situácia, ktorú by profesionálka ako ona nezvládla, no k jednej takej predsa len prišlo...

V rámci 25. narodenín televízie Markíza a retro spomienok si na Mariannu zaspomínal moderátor Jaroslav Zápala, ktorý bol svojho času jej partnerom v Televíznych novinách. Práve počas svojej premiéry za povestným pultom sa stala situácia, ktorú zrejme nikto nečakal. Počas ich prvej spoločnej moderovačky sa jeho kolegyňa zdvihla a odišla zo štúdia.

Marianna Ďurianová a Rasťo Žitný Zdroj: TV Markíza

Ďurianovej parťákom bol dovtedy Rasťo Žitný, ktorý je dodnes jej blízkym priateľom. V júni 2008 však pri tragickej nehode spôsobil smrť malého Tomáška (†5), pre ktorú si neskôr odsedel 13 mesiacov za mrežami. V Televíznych novinách ho vtedy musel rýchlo nahradiť Zápala a práve počas ich prvej spoločnej moderovačky prišlo k reportáži o Žitného nehode.

„Prvý deň na stoličke moderátora Televíznych novín nebol zrovna taký, ako by si moderátor predstavoval. Bolo to za ťažkých okolností, že som musel nahradiť Rasťa Žitného. Tie spomienky nie sú pekné. Bolo to veľmi smutné. Veľmi ťažký bol ten začiatok kvôli Rastíkovi a ako to zobralo Mariannu,” rozhovoril sa Jaroslav Zápala v spomienkovom rozhovore pre web markiza.sk

Marianna Ďurianová a Jaroslava Zápala v čase, keď tvorili moderátorskú dvojicu

Jaroslav Zápala Zdroj: TV MARKÍZA

Ďurianovú celá tragédia zasiahla až tak, že keď prišlo k spomínanej reportáži, nebola schopná zotrvať pred kamerami. „Na záver bola reportáž o tej nešťastnej udalosti. Ona to jednoducho nezvládla, zobrala sa a odišla zo štúdia. A zostal som tam sám. Cítil som tie emócie, ktoré boli v tom štúdiu a bolo to veľmi ťažké,” opísal, čo sa v ten deň dialo v zákulisí Televíznych novín, no dodal, že ďalšia spolupráca s Mariannou bola pre neho tá najlepšia škola a je vďačný, že počas ďalších rokov mohol pracovať práve po jej boku.

