Strašné! ZDROGOVAL ju a PLESKOL jej HLAVU O BETÓN: Bývalá tvár Markízy skončila po napadnutí v nemocnici!

Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, pomliaždené hrdlo a hrudník či poranenie hlavy. To sa píše na časti lekárskej správy, ktorú Nikol uverejnila pre pár dňami po prvých vyšetreniach. Bývalá farmárka sa zotavovala zo zranení, na Instagram pridala fotku opuchnutého krku s obrovskou podliatinou a potom uviedla, že k celému incidentnu sa zatiaľ nechce bližšie vyjadrovať. Sledovateľov zároveň požiadala, aby rešpektovali jej súkromie.

Zostávalo tak len hádať, čo sa vlastne mohlo stať, no Fridrichovej priaznivcov po pár dňoch upokojila správa, že v rámci možností je v poriadku. Napokon ešte priblížila, že k zraneniam prišla po útoku, ktorý sa odohral po istej zábave. Nikol však aktuálne nabrala sily a vyšla von s celou pravdou. Počas spomínanej párty ju podľa jej slov zdrogovali.

Zdroj: Instagram N.F.

„Už tie konšpiračné výmysly a teórie, ktoré sa ku mne dostávajú, sú cez," začala Fridrichová a uviedla, že to, čo sa stalo, sa rozhodla prezradiť len kvôli tomu, aby boli ženy na pozore. Urobila vraj doslova školácku chybu. „Nedávala som si pozor na drinky. Mala som ich hocikde položené, od hocikoho som drink zobrala. Bola fajn zábava, fotili sme sa. Haha hihi. Zrazu nepríčetná, nevedela som o sebe, malátna. A chlapec si zjavne myslel, že prišiel ten čas," prezradila Nikol pričom z jej slov až mrazí.

Nikol Fridrichová Zdroj: Jan Zemiar

To však ešte nebolo to najhoršie. Dotyčný sa ju podľa všetkého pokúsil nejakým spôsobom zneužiť, no Nikol sa začala brániť. A potom prišiel útok, pre ktorý zasahovala polícia a dobitá Fridrichová skončila v nemocnici.

Viac o tom, ako sa to stalo, sa dozviete vo videu vyššie, my Nikol prajeme skoré zotavenie a aby si páchateľ tento nechutný čin spravodlivo odpykal.

