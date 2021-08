Veľká zmena Jany Hospodárovej: Nechala sa VYSTRIHAŤ...FOTO Mám NAJKRATŠIE vlasy v živote!

Zrejme len málokto by si vedel moderátorku predstaviť s tmavšou farbou vlasov, no na takýto experiment sa zatiaľ neodhodlala. Sympatická markizáčka sa rozhodla pre iný druh zmeny, a to taký, že si svoju hrivu nechala výrazne zostrihať. Janka sa aktuálne pýši hrivou, ktorá jej siaha tesne pod uši.

Sviežim strihom sa Hospodárová pochválila na svojom Instagrame. „Najkratšie vlasy v mojom živote,” napísala k záberu a zaujímala sa, či sa nový účes páči aj jej sledovateľom. Hoci sa traduje, že ľuďom sa zvyčajne páčia dlhšie vlasy, fanúšikovia Janku zasypali komplimentmi a zhodli sa na tom, že takto jej to mimoriadne pristane a dokonca vraj aj omladla. A čo si myslíte vy?

Zdroj: Instagram J.H.

