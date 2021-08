TRÁPENIE našej SuperStar: SVADBA sa nekoná! Na ročnú dcérku je sama

PRAHA - Nemá to ľahké! Markéta Konvičková (27), ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v speváckej šou Česko Slovenská SuperStar, sa nedávno stala mamičkou. Na starostlivosť a výchovu dcérky Amálky je však prevažne sama.

VIDEO: Upútavka na šou SuperStar.

Česká speváčka Markéta Konvičková neparí medzi celebrity, ktoré si svoje súkromie úzkostlivo strážia. Kráska, ktorá svojho času súťažila o titul SuperStar, napríklad otvorene hovorila o svojich zdravotných ťažkostiach, keď zvádzala boj s rakovinou. S followermi, ktorých má na Instagrame viac ako 213-tisíc, sa tiež delí o radosti a nástrahy spojené s materstvom.

Českej speváčke (25) lekári odhalili vzácny nádor: Prišla o vlasy!

Blondínka je mamičkou rozkošnej dcérky Amélie, ktorú má so snúbencom Reném. Ten sa živí ako pilot a za prácou sa presťahoval do Bratislavy. Mladá rodinka sa síce snaží každú voľnu chvíľku tráviť spoločne, avšak blondínka priznáva, že ich vzťah je skôr na diaľku.

„Som na Amálku väčšinou sama, keď nepomáhajú babičky. Môj partner je neustále vo vzduchu,” priznala v nedávnom rozhovore pre expres.cz blondínka. „On priletí napríklad iba na pol dňa, aby nám dal pusu a zase ide preč. Veľmi to oceňujem. Niekedy, naopak, ja si zbalím kufre a idem za ním do Bratislavy. Všetko sa dá zvládnuť. Je to o tom, že človeku tá rodina chýba,” dodala.

FOTO: Markéta Konvičková a otec jej dcérky - René majú skôr vzťah na diaľku.

Sympatická umelkyňa tiež dostala otázku, ako na tom sú s prípravami svadby. René ju požiadal o ruku vo februári minulého roka. „Nechali sme to vyšumieť. Či to bude budúcu rok alebo ďalší, neviem. Nemáme pevne stanovený termín,” povedala Konvičková s tým, že momentálne riešia dostavbu ich spoločného hniezdočka.

FOTO: Markéta a René momentálne svadbu neriešia. Odložili ju.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}