Koniec známej superstaristky v telke: ODCHOD po kritike!

Markéta Konvičková si vyskúšala prácu moderátorky v ostravskom štúdiu Českej televízie. Istý čas bola jednou z moderátoriek programu Sama doma. Z obrazoviek sa však vytratila.

Galéria fotiek (4) Markéta Konvičková s kolegyňou Lindou Bendovou

Zdroj: Instagram MK/Česká televize Ostrava

Jedným z dôvodov jej odchodu bola kritika zo strany divákov. „Keď má človek v tomto období mozog nastavený na bábätko, je to skrátka vidieť aj na výkone. A keďže nie som profesionálna moderátorka, ľudia si to všímali a zbytočne do toho rýpali,” povedala úprimne pre Extra.cz.

Za jej stiahnutím sa z moderátorskej pozície je ale hlavne malá dcérka Amálka. Práve kvôli nej prijala ponuku Českej televízie až na druhý raz a nakoniec zistila, že predsa len bolo príliš skoro, aby popri materskej dovolenke vykonávala takúto prácu. „Zistila som, že na to zatiaľ nemám myšlienky. Nemám ešte hlavu nastavenú na učenie sa scenárov po večeroch. Všetko v mojom živote sa zatiaľ točí len okolo dcéry. Je to teraz takto lepšie, než to ťahať nasilu,” vysvetlila mama jedenapolročného dievčatka.

Ako však dodala, po istej pauze by sa rada na obrazovky zase vrátila.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram