Českej speváčke (25) lekári odhalili vzácny nádor: Prišla o vlasy!

Koncom mája česká speváčka úspešne zvládla štátnice na Ekonomickej fakulte a pred meno si pripísala titul inžinierky. Práve v tomto období Markéta náhle prišla o značné množstvo vlasov. Nepríjemnú stratu pripisovala sympatická blondínka stresu zo štúdia a situáciu brala viac-menej s úsmevom. Popritom sa vlasy snažila všemožne zachrániť. Nič však nezaberalo, a tak sa nakoniec rozhodla vyhľadať pomoc lekárov.

Markéta Konvičková pripisovala stratu vlasov stresu zo skúšok. Zdroj: Instagram M.K.

To, na čo nakoniec prišli, ju však poriadne zaskočilo. To, čo sa na začiatku tvárilo ako cysta na vaječníkoch, bol karcinoid. „Zistili, že sa jednalo o vzácny druh nádoru,” prezradila speváčka priamo na sociálnej sieti. Vyprovokoval ju k tomu jeden z nepríjemných komentárov, ktorý jej na Instagrame zanechal jeden z jej sledovateľov. „Zdá sa to len mne, alebo Markéta vyzerá naozaj strašne? Ofina hrôza, vyzeráte ako opuchnutá rajčina. STOP BOTOX.” Po týchto slovách sa speváčka rozhodla vyjsť s pravdou von a "fanúšikovi" to poriadne natrela. „Dúfam, že keď si toto prečítate, tak sa hanbou prepadnete do zeme,” odkázala mu.

Speváčka Markéta Konvičková prišla kvôli nádoru o takmer všetky vlasy. Toto jej zostalo. Zdroj: Instagram M.K.

Nádor speváčke odstránili a vzápätí jej spravili všetky možné vyšetrenia, aby zistili, či sa medzičasom nestihol rozšíriť. Dnes sa energická superstaristka, ktorá len pred pár dňami vydala svoj nový album, teší dobrému zdraviu a naplno si užíva každý deň.

Práve do niekoľkých nových piesní pretavila aj udalosti posledných mesiacov. „Ani neviete, ako veľmi ma vaša podpora a slová hrejú pri srdci. Priznám sa, že to nebolo ľahké obdobie. Držať to v sebe a zároveň čítať o sebe rôzne škaredé články a komentáre, že som napríklad opuchnutá z alkoholu alebo botoxu, že vyzerám ako príšera atď.” poďakovala sa svojim fanúšikom.

Markéta Konvičková prostredníctvom svojho Instagramu poďakovala za podporu. Zdroj: Instagram M.K.

Na sociálnej sieti ich zároveň vyzvala, aby nikdy prirýchlo nesúdili druhých. „Verím, že tomu množstvu anonymných pisálkov to do budúcna ukáže, že aj zdanlivo šťastný človek môže mať svoje trápenie a akákoľvek nepekná správa od nich im môže ešte priťažiť. To je bohužiaľ tá moc sociálnych sietí. Ja som silná a zvládnem všetko, ale ostatným sa to diať predsa nemusí, pretože toto správanie naozaj nie je v poriadku.”

Superstaristka Markéta Konvičková verí, že láska je liek na všetko. Zdroj: Instagram M.K.

Môžeme len dúfať, že jej slová u jej fanúšikov či závistlivcov zavážia.