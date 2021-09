Jasmina Alagič nie je vo svojej koži: Pribrala... Aha, tie boky!

Jasmina Alagič si kedysi prešla súťažou krásy, kde získala jeden z vedľajších titulov. Verejnosť ju pozná ako štíhlu krásku a na fotografiách na sociálnej sieti vyzerá jednoducho famózne.

Lenže aktuálne je so sebou moderátorka šou Česko Slovenská má talent dosť nespokojná. „Hovorím vám pekné veci, poviem aj tie horšie. Pribrala som! Ale vážne fakt, že som v živote nemala túto váhu, čo mám teraz,” priznala fanúšikom na sieti Instagram.

Zdroj: Instagram JA

Na prvý pohľad ale na brunetke žiadne zbytočné kilogramy nevidno a mnohí by povedali, že stále vyzerá úžasne. Viacerí jej dokonca napísali správy, že žiadne pribratie na nej nevidno. „Nejde o to, ako to vyzerá, povedzme, že v očiach ostatných, ide o to, ako sa vo svojom tele cítite vy. To je podľa mňa najdôležitejšie. A ja sa úplne necítim tak, ako som sa kedysi cítila,” uviedla Jasmina.

Za pravdu jej dá asi každá žena, ktorá sa už po pribratom jednom kilograme necítila vo svojej koži. Už pri takomto malom prírastku totiž môže byť niektoré oblečenie tesné a nepohodlné. „Takže začínam znovu poctivo makať pilates, čo mi parádne zabral na chrbát a nádherne formuje postavu. A pridávam k tomu kardia, koľko to len pôjde, lebo my hips don’t lie. (Moje boky neklamú, pozn. red.),“ vyhlásila Alagič.

Nuž, takúto postavičku jej mnohé asi závidia, ale záleží práve na tom, ako sa cíti samotná moderátorka...

Zdroj: Instagram JA

Zdroj: Instagram JA

