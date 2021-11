BITKA na tlačovej konferencii: Slovenskí raperi do seba skočili… Ťahal ich od seba známy Slovák!

V boxerskom ringu sa stretnú ostrielaní bojovníci, ale aj neprofesionálni boxeri zo šoubiznisového prostredia. Svoje sily si totiž chcú zmerať rovno viacerí slovenskí raperi - napríklad taký Rytmus, Čis T, Frayer Flexking, Moloch či známy barber Laky Royal.

V jednom zo zápasov sa proti sebe postavia Čis T a spomínaný Frayer Flexking. No a poriadne to medzi nimi iskrilo už na tlačovej konferencii. „Čis T-ho som niekedy počúval, je to veľký boss, ale budem rád, keď mu dám po papuli,“ poznamenal Flexking, ktorý dodal, že cvičil iba v base, kde išiel tréning väžňa a odvtedy čaká na ďalšiu príležitosť.

Zdroj: Ján Zemiar

Na to známy raper zareagoval. „Gratulujem svojmu súperovi, je to paráda, akurát bachari sa skôr vyjadrili, že tam umýval miestnosti, ako by tam naozaj trénoval väzňov. Takže vôbec mi to nevadí a želám mu krásne zberné suroviny, nech trénuje, lebo sa na to všetci tešíme a ja najviac,“ zahlásil Čis T. No po týchto slovách bolo zjavné, že zabrnkal na citlivú strunu a súpera poriadne vytočil.

A už to išlo - Flexking Čis T-ho postrčil, ten mu vrátil facku a strhla sa mela. Vyhrotenú situáciu musel hasiť Boris Valábik. Ten Flexkinga chytil pod pazuchy a odtiahol ďalej od rovnako vytočeného súpera. No, už teraz je evidentné, že zápas týchto dvoch raperov bude poriadne zaujímavý.

Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

Akciu Fight Night Challenge si môžete pozrieť len prostredníctvom PPV (Pay-per-View). V prvom kroku sa musíte zaregistrovať na https://fight-live.tv/ , kde prebieha registrácia. Následne bude záujemca presmerovaný na Predpredaj.sk, kde vykoná platbu. Aktuálna hodnota PPV je 9,99€, je však možné, že cena bude blížiacim sa dátumom gala stúpať.