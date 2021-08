Knechtová (40) má nového chlapa a... Prehovorila o dieťati!

Mnohé ženy riešia pribúdajúce roky veľmi úzkostlivo. Katarína Knechtová si však pri pohľade na vitálnych šesťdesiatnikov či sedemdesiatnikov hovorí, že to nie je žiadna tragédia.

Ale... „Keď sa nad tým začínam zamýšľať v štýle, že chcelo by to rodinu a ako veľmi po tom túžim a čo sa asi musí stať, aby sa to udialo, tak si poviem, že už je veľa hodín,” priznala úprimne v českom Top Stare. Samozrejme, na zakladanie rodiny sa jej občas pýta aj okolie. „Je to citlivá téma, ale ja to mám spracované a som otvorená tomu, že ak Pán Boh mi dá to šťastie, tak sa to ešte stane. A ak nie, tak budem proste žiť, ako mi je dané,” vyhlásila speváčka.

Pri tejto téme sa samozrejme ponúka otázka, s kým by si rodinu založila, a tak sa redaktorka spýtala, či má známa Slovenka po svojom boku niekoho, s kým je jej dobre. „Mám okolo seba veľmi veľa ľudí, s ktorými mi je dobre a bez ktorých by som to určite nezvládla. Mám aj niekoho konkrétneho, s kým mi je momentálne krásne. Určite ho nepoznáte a vlastne ho ešte nikto nepozná, len moji najbližší,” priznala. Nechajme sa teda prekvapiť, kedy svojho nového partnera predstaví aj verejnosti.

Zdroj: Instagram KK