HORÚCE FOTO Nely Pociskovej: Pri bazéne HORE BEZ!

Niekoľko takých zverejnila aj herečka s speváčka Nela Pocisková. Sympatická umelkyňa a dvojnásobná mama pritom nepatrí k ženám, ktoré by sa často a za každú cenu pretŕčali, no z nedávnej dovolenky pri mori zverejnila niekoľko snímok v plavkách. Nela pritom všetkých ohúrila, keďže sa pýši dokonale vymakaným bruškom a zrejme len málokto by povedal, že má za sebou dva pôrody.

Aktuálne bola Nela ešte o čosi odvážnejšia. Na jej Instagrame sa totiž objavili nové zábery a hoci bola odjakživa skôr "hanblivka", tentokrát sa na počudovanie nechala zvečniť hore bez. Pri bazéne odhodila zábrany aj podprsenku a hoci na fotke dokopy nič nevidno... Aha, vyzerá poriadne sexi!

Zdroj: Instagram N.P.

