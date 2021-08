Jasmina Alagič sa poriadne zapotila: Najhoršie nakrúcanie v Talente!

BRATISLAVA - Podľa doteraz zverejnených záberov sa zdá, že Jasmina Alagič sa do Talentu ako moderátorka mimoriadne hodí. A z nakrúcania mala veľkú radosť... Až do dneška! Dnes si totiž štáb pre ňu pripravil niečo, čo len ťažko predýchavala.

Zdá sa, že televízia Joj mala pri výbere moderátorky ďalšieho Talentu šťastnú ruku. Jasmina Alagič totiž fanúšikom na sieti Instagram odkrýva zákulisie nakrúcania a vyzerá to, že sa do projektu hodí a sadla si aj s kolegom Davidom Gránským.

Zdroj: Instagram DG

Aj dnes sa rozhodla svojich sledovateľov previesť svojím pracovným dňom, ktorý začínal návštevou kaderník a vizážistu. „Ja už som nachystaná, ale nie som nachystaná na to, čo príde, pretože ideme točiť na UFO a keďže mám mierne výrazný strach z výšok, tak sa na to „veľmi teším“,” prezradila moderátorka. „Stojíme na moje pomery trošku vysoko,” dodala, keď sa už reálne nachádzala na mieste nakrúcania.

Samozrejme, nechýbal ani David, ktorý sa Jasminy so smiechom pýtal, či sa bojí a ťahal ju k okraju. „Poď so mnou tu ku kraju, iba na chvíľku,” povedal a podal jej ruku. Na manželke rapera Rytmusa bolo vidieť, že jej to nie je príjemné. „To neurobíš! Nie, nie, nie!” hovorila, ale trochu sa prekonala a aspoň nohu posunula smerom k zábradliu.

Zdroj: Instagram DG

Zdroj: Instagram DG

Zdroj: Instagram DG

Zdroj: Instagram DG

