Jasmina Alagič HVIEZDOU aj vo svete: Aha, žiarila na TITULKE zahraničného časopisu!

„Neberte to, prosím, ako chválenkárstvo. Chcem sa iba podeliť o obrovskú radosť, ktorú mám z toho, že môžem byť na titulke bosnianskeho časopisu, ktorý sa rozváža do celého Balkánu,” napísala na Instagrame Jasmina, keď sa followerom zverila s tým, že zdobí titulnú stránku spomínaného magazínu.

Zdroj: tv extra

Jasminu sme v súvislosti s týmto úspechom oslovili. Zaujímalo nás, ako rozhovor vlastne vznikol. Kráska nám prezradila, že ju redaktor kontaktoval prostredníctvom mailu. „Prišlo mi to spočiatku zvláštne a nereálne, že by ma oslovili,” priznala influencerka, ktorá má 450-tisíc followerov a jej profil zvyknú prezdieľavať rôzne balkánske stránky.

„Keď ma kontaktoval ešte raz, tak som mu odpísala. Prostredníctvom mailu sme spravili rozhovor, v ktorom sme sa rozprávali o živote, ktorý žijem, o mojej rodine, čo má byť mojím odkazom pre ľudí, ktorí ma sledujú a tiež o projektoch, na ktorých pracujem, takže aj o Talente,” prezradila Jasmina.

„Veľmi ma to potešilo a bola som z toho šťastná. Prežívali to spolu so mnou aj moja rodina a známi. Môjmu otcovi volali kamaráti, keď zbadali časopis v stánkoch. Veľmi si to vážim, že si ma tam niekto všimol a že je niekto, kto chce o akejsi Jasmine vedieť trošku viac,” uzavrela mamička dvojročného Sanela.

Jasmina sa už dnes večer predvedie nielen ako moderátorka šou Česko Slovensko má talent. V rámci Bratislavských módnych dní totiž predvedie svoju kolekciu, na ktorej pracovala spolu s návrhárkou Janou Pištejovou.

VIDEO: Upútavka na šou Česko Slovensko má talent.