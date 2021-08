Dohra po Salátovej kritike Miss: Tvrdý odkaz riaditeľa… Simona, TOTO si prečítaj!

BRATISLAVA - Pred niekoľkými dňami Slovensko spoznalo kráľovnú krásy pre rok 2021. Finalistky Miss sa už tradične nevyhli ani negatívnym komentárom, no kritika súťaže sa prevalila do celkom iných rozmerov, keď sa na Instagrame ozvala komička Simona Salátová.

„A depresia je na svete. Máme málo prípadov porúch príjmu potravy u doslova detí? Prečo tam nemôže byť ukázaná aj normálna veľkosť ženy?” uviedla v príspevku na Instagrame, čím chcela podporiť plnšie dámy, no vďaka zvoleným slovám mnohí nabrali dojem, že štíhle ženy vlastne označuje za nenormálne.

Salátová uviedla, že missky sú pekné aj šikovné, ale... „Ale to sú aj ženy, ktoré nemajú veľkosť S, tak, prosím, nevnucujme predstavu, že len a len toto je skutočná krása,” dodala vo svojom príspevku. Slová o tom, že missky nabádajú k poruchám príjmu potravy ako anorexia a bulímia, sa dotkli aj samotných súťažiacich. Či už z toho aktuálneho alebo minulých ročníkov. Okrem toho Salátova tým podľa nich absolútne poprela podstatu samotnej "bodypositivity", ktorú sama hlása.

Dievčatá sa nepovažujú za zlý vzor, práve naopak. Bránia sa, že svoje štíhle telá majú, či už vďaka dobrému metabolizmu alebo najmä športu, pohybu, vyváženej strave a zdravému životnému štýlu. Verejná kritika súťaže, ktorá by vraj mala podporiť plnšie ženy a podporiť sebalásku, sa totiž miestami začala v diskusiách zvrhávať na hanobenie tých štíhlych, ktoré mnohí označujú ako chodiace vešiaky, vychrtliny či anorektičky. Tie však naozaj vyzerajú úplne inak ako slovenské missky.

Napokon sa k tejto téme vyjadril ten najpovolanejší, samotný riaditeľ súťaže Miss Slovensko Michael Kováčik. Ten sa už predtým snažil vyvrátiť predpotopné fámy o zvracaní, hladovkách či povinnom chudnutí, ktoré podľa jeho názoru v takejto súťaži nemajú čo robiť. Niektoré dievčatá dokonca musia nejaké to kilečko aj pribrať a stojí si za tým, že sa v Miss Slovensko prezentujú len zdravé mladé ženy, ktoré by nemali byť pre svoje vyformované štíhle telá šikanované a hanobené, ale naopak – ísť svojím zdravým životným štýlom práve príkladom.

Na to, že finalistky športujú a pozitívne sa to odrazí na ich postave, sa podľa neho nemajú ľudia prečo krivo pozerať a už vôbec by finalistky nemali byť terčom urážok či narážok o tom, že nie sú normálne ženy. „To, že sa všetky venujú športu, od jogy až po karate, ukázali aj počas priameho prenosu v talentovej disciplíne. Svedčí to aj o tom, že vedia, čo je zdravé a účelné, aby sa cítili skvelo vo svojom tele. A tento pocit predviedli aj počas televíznej promenády v plavkách. Som na ne hrdý,” povedal pre Topky.sk riaditeľ Miss Slovensko.

„Myslím si, že celá táto kauza je umelo nafúknutá a zveličená kvôli sledovanosti istej pani na Instagrame. Ale keď už niekto chce dávať nejaké posolstvá svetu cez Instagram, mohol si najskôr pozrieť profily našich finalistiek. Vidieť, že čo sa týka stravy, aj partnerské hotely im počas sústredení naozaj dopriali. V skutočnosti môžu ísť naše dievčatá príkladom pre ostatné mladé ročníky,” dodal Kováčik.

